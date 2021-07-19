Міністр переплутав: у Мінфіні відмовилися від слів про підвищення мінімалки до 7 тисяч

Якою буде мінімальна зарплата в Україні / УНІАН

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 гривень протягом 2022 року. Таку заяву напередодні зробив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 мільярдів гривень", — сказав Марченко в ефірі одного з телеканалів.

Він уточнив, що ці кошти будуть спрямовані на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Закладають на наступний рік і зростання пенсій і різних соцвиплат, які прив'язані до зростання прожиткового мінімуму.

"Це буде пріоритетом і вже визначатиметься при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - запевнив міністр фінансів.

Однак, пізніше в Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн в 2022 році.

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"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - йдеться в повідомленні Мінфіну, передає УНІАН.

Мінімальна зарплата в Україні в 2021 році

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, а погодинний розмір — 36,11 грн.

З 1 грудня 2021 року вона зросте до 6,5 тис. грн і 39,12 грн відповідно.

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Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.