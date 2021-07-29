Місія МВФ у вересні приїде в Україну

Зеленський провів телефонну розмову з розпорядником МВФ Георгієвою/ Фото twitter.com/KGeorgieva

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Сторони обговорили співпрацю з МВФ і реформи в Україні.

Зокрема, Зеленський подякував Георгієву за підтримку України в складний рік пандемії, йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.

"Транш в 2,1 мільярда доларів, який ми отримали, допоміг нам підтримати людей, малий та середній бізнес, нашу медичну галузь в період декількох локдаунів", - зазначив Зеленський.

Сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by. Йдеться про два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо прогресу реформ та інституційних змін, які відбуваються в Україні, зокрема щодо запуску ринку землі, реформи в галузі інфраструктури, ухваленого парламентом у першому читанні законопроекту про деолігархізацію.

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Зеленський зазначив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи та докладає максимум зусиль для її успішної реалізації.

Крім того, президент обговорив з директором МВФ законопроект про Національний банк України, а також ухвалення закону про НАБУ у другому читанні. Окремо обговорювалися темпи відновлення української економіки - виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання. Сторони дійшли згоди щодо активізації спільної роботи представників українського уряду і МВФ.

Також наголошується, що президент запросив Георгієву відвідати Україну і особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпраці.

На своїй сторінці в Twitter директор МВФ назвала розмову з Зеленським дуже конструктивною.

"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ. З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні", - написала Георгієва.

У свою чергу, Зеленський в Twitter зазначив: "МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України і сподіваюся на подальшу співпрацю".

Як повідомляв Главред, 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, покладені Міжнародним валютним фондом. Саме тому держава готова до отримання чергового траншу.

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