Місія МВФ прибуде до України вже менш ніж за два тижні – представник країни у Фонді

Програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами. Хоч і ріст економіки у 3,4% непоганий, але ще недостатній.
Міжнародний валютний фонд відправить свою місію в Україну, щоб обговорити угоду за програмою кредитування Stand-by і підтримати економіку нашої країни. Експерти прибудуть 21-23 вересня цього року.
"Місія може почати роботу через 10-12 днів", – повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming в Києві. Він уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде "віртуальною", тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі.
За його словами, мета міжнародного валютного фонду полягає в тому, щоб економіка України за рівнем розвитку стала такою, як у країнах-сусідах. Для цього нашій країні необхідне більше зростання економіки, ніж у Польщі, Угорщині чи Туреччині, додав він.
"Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політик, які допоможуть розв'язувати ці питання", – підсумував Рашкован.
Наприкінці серпня МВФ надав Україні 2,7 мільярда
23 серпня МВФ направив в Україну 2,7 мільярда доларів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це був не кредит, а безповоротна допомога. В уряді зазначили, що планують спрямувати ці кошти на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Також в Кабміні відзначили, що ці 2,7 мільярда ніяк не вплинуть на отримання траншу в рамках програми stand by.
Що відомо про отримання Україною чергового траншу:
- Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна виконала майже всі умови для отримання траншу.
- Зокрема, йдеться про прогрес у реформах, зокрема – у судовій.
- Залишилися 2 законопроєкти – про НБУ і НАБУ.
- Якщо нардепи не проголосують за документи, то МВФ може не виділити Києву транш.