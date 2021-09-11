Місія МВФ прибуде до України вже менш ніж за два тижні – представник країни у Фонді

Останній раз місія МВФ відвідувала Україну на початку поточного року. / IMF

Міжнародний валютний фонд відправить свою місію в Україну, щоб обговорити угоду за програмою кредитування Stand-by і підтримати економіку нашої країни. Експерти прибудуть 21-23 вересня цього року.

"Місія може почати роботу через 10-12 днів", – повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming в Києві. Він уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде "віртуальною", тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі.

За його словами, мета міжнародного валютного фонду полягає в тому, щоб економіка України за рівнем розвитку стала такою, як у країнах-сусідах. Для цього нашій країні необхідне більше зростання економіки, ніж у Польщі, Угорщині чи Туреччині, додав він.

"Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політик, які допоможуть розв'язувати ці питання", – підсумував Рашкован.

Наприкінці серпня МВФ надав Україні 2,7 мільярда

23 серпня МВФ направив в Україну 2,7 мільярда доларів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це був не кредит, а безповоротна допомога. В уряді зазначили, що планують спрямувати ці кошти на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також в Кабміні відзначили, що ці 2,7 мільярда ніяк не вплинуть на отримання траншу в рамках програми stand by.

Що відомо про отримання Україною чергового траншу: