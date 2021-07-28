"Ми все зробили": Зеленський підтвердив готовність України до отримання траншу МВФ

Зеленський сьогодні проведе телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, покладені Міжнародним валютним фондом. Саме тому держава готова до отримання чергового траншу.
"Я вважаю, що з боку відповідальности держави і структурних маяків щодо реформ, ми у фінальній частині, на фінальній стадії. Я вважаю, що ми все зробили", – зауважив Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна 30. Децентралізація".
Зеленський проведе переговори
Президент додав, що сьогодні о 18:00 проведе телефонні переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Обговорювати будуть статус впровадження реформ. Він додав, що Україна перебуває на фінальному етапі.
Зеленський нагадав, що Україна зобов'язувалася прийняти закони про земельну, банківську та судову реформи. Також необхідно було прийняти законопроєкт про реформу СБУ, який парламент ухвалив у першому читанні
Він додав, що залишаються "специфічні" питання, пов'язані з бюджетом України наступних років, проте це питання стосується середньої ланки менеджменту Мінфіну та МВФ.
"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", – резюмував глава держави.
Транш МВФ: останні новини
- 13 лютого в МВФ зробили заяву щодо завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- 10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд, як і раніше, знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".