"Ми все зробили": Зеленський підтвердив готовність України до отримання траншу МВФ

За його словами, Україна вже розпочала низку головних реформ / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, покладені Міжнародним валютним фондом. Саме тому держава готова до отримання чергового траншу.

"Я вважаю, що з боку відповідальности держави і структурних маяків щодо реформ, ми у фінальній частині, на фінальній стадії. Я вважаю, що ми все зробили", – зауважив Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна 30. Децентралізація".

Зеленський проведе переговори

Президент додав, що сьогодні о 18:00 проведе телефонні переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Обговорювати будуть статус впровадження реформ. Він додав, що Україна перебуває на фінальному етапі.

Зеленський нагадав, що Україна зобов'язувалася прийняти закони про земельну, банківську та судову реформи. Також необхідно було прийняти законопроєкт про реформу СБУ, який парламент ухвалив у першому читанні

Він додав, що залишаються "специфічні" питання, пов'язані з бюджетом України наступних років, проте це питання стосується середньої ланки менеджменту Мінфіну та МВФ.

"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", – резюмував глава держави.

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