На черзі електроенергія: у Кабміні зізналися, чого вимагає МВФ

Сторони практично досягли угоди - однак є низка вимог, які Києву ще належить виконати.
Список вимог МВФ до України в 2021 році складається з двох ключових питань – це антикорупційні реформи і закон про Вищу раду правосуддя. Крім того, головний кредитор Києва стурбований ситуацією на ринку електроенергії України.
При цьому в інтерв'ю LB.ua міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що питання підвищення тарифів на газ на порядку денному не стоїть. А що стосується електроенергії - то Кабмін розробляє можливе вирішення проблеми, яке не передбачатиме підвищення тарифів.
За всіма іншими умовами сторони практично досягли угод.
"За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишилася низка питань щодо антикорупції, які потрібно вирішити", - уточнив Марченко.
Співпраця України та МВФ
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.