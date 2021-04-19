На черзі електроенергія: у Кабміні зізналися, чого вимагає МВФ

Список вимог МВФ до України озвучили в Кабміні / Reuters

Список вимог МВФ до України в 2021 році складається з двох ключових питань – це антикорупційні реформи і закон про Вищу раду правосуддя. Крім того, головний кредитор Києва стурбований ситуацією на ринку електроенергії України.

При цьому в інтерв'ю LB.ua міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що питання підвищення тарифів на газ на порядку денному не стоїть. А що стосується електроенергії - то Кабмін розробляє можливе вирішення проблеми, яке не передбачатиме підвищення тарифів.

За всіма іншими умовами сторони практично досягли угод.

"За великим рахунком йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов'язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишилася низка питань щодо антикорупції, які потрібно вирішити", - уточнив Марченко.

Співпраця України та МВФ