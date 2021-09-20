На підвищення пенсій у 2022 році виділили значну суму: кому підвищать виплати

Пенсії в Україні / УНІАН

У 2022 році в Україні заплановано кілька етапів збільшення рівня пенсій.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, 1 березня відбудеться індексація, надалі пенсія буде підвищуватися відповідно до зростання прожиткового мінімуму, передає Українське радіо.

Крім того, відбудуться виплати для тих категорій, за якими були прийняті рішення в 2021 році, зокрема, мова йде про військових пенсіонерів. Для цього передбачено 10 млрд гривень.

Також Марченко згадав недавнє рішення уряду про надбавки для людей у віці від 70 років, на які знадобиться ще 3 млрд гривень.

Як зростатиме мінімальна пенсія у 2022 році

Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні;

З 1 липня 2022 року – 2 027 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 093 гривні.

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Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.