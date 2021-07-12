На українських прилавках з'явилися перші кавуни ранніх сортів: ціни здивували

На ринках вже продають херсонські кавуни / gazeta.ru

На українські ринки надійшли перші кавуни ранніх сортів. Врожай почали продавати із запізненням на два тижні через негоду навесні, яка завдала істотної шкоди баштанним. Деякі фермери навіть пересівали площі.

Як повідомляє ТСН, на сьогоднішній день українці можуть купити кавуни, вирощені в Херсонській області. Ціни стартують від 9 до 12 грн/кг. В середньому це в 2,7 рази дорожче, ніж минулого року, коли кавуни продавали по 3-5 грн/кг.

Пік сезону кавуна в Україні припадає на середину серпня. Відповідно ціни на нього в цей період починають різко знижуватися. Однак цього року ціни прогнозуються на досить високому рівні через неврожай.

Масові продажі ягоди очікуються з 20 числа поточного місяця.

Нагадаємо, нещодавно українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року почався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. На ринку вже з'явилися перші партії ягід.

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Продажі лохини стартували з більш низьких цін, ніж минулого року, хоча і вони зашкалюють.

Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Ціни в Україні влітку 2021 року

Влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.