УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

На українських прилавках з'явилися перші кавуни ранніх сортів: ціни здивували

12 липня 2021, 18:00

Масово ягоду почнуть продавати з 20 липня.

кавун
На ринках вже продають херсонські кавуни / gazeta.ru

На українські ринки надійшли перші кавуни ранніх сортів. Врожай почали продавати із запізненням на два тижні через негоду навесні, яка завдала істотної шкоди баштанним. Деякі фермери навіть пересівали площі.

Як повідомляє ТСН, на сьогоднішній день українці можуть купити кавуни, вирощені в Херсонській області. Ціни стартують від 9 до 12 грн/кг. В середньому це в 2,7 рази дорожче, ніж минулого року, коли кавуни продавали по 3-5 грн/кг.

Пік сезону кавуна в Україні припадає на середину серпня. Відповідно ціни на нього в цей період починають різко знижуватися. Однак цього року ціни прогнозуються на досить високому рівні через неврожай.

Масові продажі ягоди очікуються з 20 числа поточного місяця.

Нагадаємо, нещодавно українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року почався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. На ринку вже з'явилися перші партії ягід.

Реклама

Продажі лохини стартували з більш низьких цін, ніж минулого року, хоча і вони зашкалюють.

Ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Ціни в Україні влітку 2021 року

Влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.

ягоди ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «На українських прилавках з'явилися перші кавуни ранніх сортів: ціни здивували». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Віра Кекелія показала перші кадри 5 сезону ЖВЛ у зухвалому танці без ліфчикаВіра Кекелія показала перші кадри 5 сезону ЖВЛ у зухвалому танці без ліфчика Україну розжарить до межі: синоптики попередили про рекорди аномальної спекиУкраїну розжарить до межі: синоптики попередили про рекорди аномальної спеки Зустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світитьЗустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світить Українців попередили про аномальну посуху і назвали терміниУкраїнців попередили про аномальну посуху і назвали терміни У моді коротка стрижка шег - зачіска для жінок після 50 років з омолоджувальним ефектомУ моді коротка стрижка шег - зачіска для жінок після 50 років з омолоджувальним ефектом

Останні новини

09:55

Гороскоп на 16 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому світять великі неприємності, а хто – щасливець

09:21

Доля Північного потоку-2 на перемовинах щодо Донбасу: Путін відкинув ініціативу Зеленського

09:16

Смертельна ДТП на Вінничині: вагітна на BMW влетіла в людей на зупинці Відео

09:06

Епідемія Дельти в Україні може бути гіршою, ніж у Росії - епідеміолог Андрій Александрін

08:20

Коронавірус в Україні 14 липня: кількість нових діагнозів COVID-19 почала зростати

Реклама
08:18

Путін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським Відео

07:58

Вплине на GPS, мобільний зв'язок і погоду: до Землі наближається сонячна буря

07:42

Чому Авакову різко закортіло у відставку Погляд

07:27

Завдав 40 ударів викруткою: у поліції розкрили подробиці про лікаря-різника з Білої Церкви Відео

07:10

Надя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ванній

06:40

Україна та Китай підпишуть угоду про безвіз

06:39

Меркель наостанок пустилася берега Погляд

06:11

Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності

05:30

На українців чекає сувора зима з крижаними дощами та сніговими буранами - синоптик

05:01

У моду увірвалися шалено привабливі та трохи романтичні літні комбінезони жіночі Відео

04:23

Проїхав 500 тисяч кілометрів: батько знайшов сина, якого викрали 24 роки тому Відео

03:50

У моді коротка стрижка шег - зачіска для жінок після 50 років з омолоджувальним ефектом Фото Відео

03:20

Смачні кавуни на зиму: неймовірно простий покроковий рецепт Відео

03:01

Іменини в серпні 2021: кого привітати і як назвати дитину

02:16

Який напій врятує в спеку - порада експерта

Реклама
01:37

Оля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність

00:50

Чи можна померти від кавуна: чим небезпечні ранні кавуни і кому вони взагалі протипоказані Відео

00:20

Літні сукні, які соромно носити у 2021 році Відео

00:07

Путін обіцяє залишити транзит газу через Україну згідно з контрактом Відео

13 липня, вівторок
23:56

Прикмети на 14 липня: що не можна робити Відео

23:45

Названо 5 звичок, через які ви старієте швидше Відео

23:22

Окуляри або лінзи: плюси і мінуси для здоров'я очей Відео

23:19

Інфекціоніст назвав небезпечну особливість штаму Дельта Відео

23:07

Названо соуси, які підвищують тиск Відео

23:06

Не послухалися батьків: на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів-підлітків

23:03

Українців попередили про серйозні наслідки для врожаю через спеку +40

22:44

На Житомирщині в покинутій будівлі знайшли тіло підлітка: поліція підозрює, що його вбили Відео

22:21

Дитину вмить паралізувало: в Ужгороді з перил набережної на берег річки впав школяр Відео

22:06

Помер колишній чоловік Алли Пугачової Відео

21:57

"Починається грандіозний шухер": рішення Авакова піти у відставку наробило галасу в Мережі

21:27

Депутати провалили голосування щодо легалізації медичного канабісу Відео

21:07

Вбив і сховав у колодязі: у Дніпрі чоловік до смерті побив свою знайому

20:49

"Йду на жертву": Монастирський погодився очолити МВС замість Авакова Відео

20:33

"Слідом за свом міністром": радник Авакова зробив заяву про відставку Відео

20:11

Гороскоп на 14 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: заступництво доброї сили та втрата грошей Відео

Реклама
20:09

"Все у людей поламало": на курорті в Одесі пілот вертольота зніс наметове містечко відпочивальників Відео

20:09

Коли Усікновення глави Іоанна Предтечі: дата, заборони і традиції свята

19:50

Зеленський назвав кандидата на посаду Авакова Відео

19:45

Як прожити довше: закуска, що володіє "захисним ефектом" від раку Відео

19:35

Чому Банкова може наламати дров зі звільненням Авакова Погляд

19:27

Звіряче вбивство: на Київщині лікар зарізав випадкового перехожого Відео

19:26

ЗМІ назвали кандидатів на посаду Авакова і розповіли про відставку ще двох міністрів Відео

19:06

"Життя на волосині": полковник вчив дітей відбирати зброю і прострілив дитині половину органів Відео

19:00

Сепсис: що це таке і як він вбиває Відео

18:35

У МакЅим виявили запалення мозку і нирок крім пневмонії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти