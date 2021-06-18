Нафтогаз ще вище задер ціни на газ для населення

У поточному місяці тариф складе 11,94 грн за 1 куб. м. / pixabay

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підняла тарифи на газ для населення у поточному місяці до 11,94 грн за 1 куб. м. При цьому, річний фіксований тариф становить 7,96 грн за 1 куб. м. Про це йдеть на сайті компанії.

"Так, ціна газу в тарифному плані "Місячний" в червні становить 11,94 грн/куб.м, в той час як клієнти ДК "Нафтогаз України" в рамках річного тарифного плану "Фіксований" мають одну з найвигідніших цін на газ - 7 96 грн/куб. м. Підкреслюємо, підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається тільки за бажанням клієнта. За замовчуванням всі клієнти ДК "Нафтогаз України" обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", - сказано в повідомленні.

Зростання ціни аргументували ситуацією на європейському ринку. Зокрема, акцентують, що європейські ціни на "блакитне" паливо стали найвищими за останні 4-5 років. Більш того, вони продовжують рости.

"У середньому на початок червня ціни на газ в Європі досягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів", - зазначили в компанії і додали, що ситуація склалася через штучне обмеження РФ поставок газу з наміром завершити будівництво "Північного потоку-2".

Раніше повідомлялося, що з 1 травня 2021 року газопостачальні компанії в автоматичному режимі перевели своїх споживачів на річні тарифні плани і опублікували ціни на газ для населення – від 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Вони діятимуть з 1 травня 2021 до 30 Квітня 2022 року.

Також нагадаємо, незважаючи на заяву президента РФ Володимира Путіна про прокладання першої нитки трубопроводу "Північного потоку-2", роботи ще не завершені. Це підтверджується даними геолокаций. Однак добудова газопроводу напевно завершиться цього літа. Вже в серпні може стартувати перевірка можливості поставок газу по російській трубі.