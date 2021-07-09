Нафтогаз скасував місячний тариф і назвав нову ціну на липень

Нафтогаз України повідомив про зміну цінової політики / gk-press.if.ua

Газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила про нову ціною на газ для клієнтів з 1 липня 2021 року.

Як сказано в повідомленні на сайті компанії, "блакитне паливо" будуть реалізовуватися за єдиною ціною в рамках річного тарифного плану "Фіксований".

Зазначається, що єдина ціна становить 7,96 грн за куб.м (з ПДВ, без вартості доставки).

Звернемо увагу, що Нафтогаз прийняв рішення про призупинення дії тарифного плану Місячний.

Як відзначили в компанії, тарифний план був припинений у зв'язку з його непопулярністю і відсутністю заявок на підключення.

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"У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили тарифний план "Річний" в 2020 році, ціна і умови залишаються незмінними до завершення укладеного договору", – сказано в повідомленні.

Додамо, що вартість газу для постачальника "останньої надії" в липні становить 11,05 грн за куб.м. за такими умовами компанія обслуговує 600 тис. будинків.

У Нафтогазі уточнили, що ця ціна розраховується щомісяця за спеціальною формулою, затвердженою Кабміном, в яку входить вартість газу на європейському ринку, курс гривні до євро та інші показники.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.