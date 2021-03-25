Нардепа звинуватили в ухиленні від сплати податків: опубліковано фото

Народний обранець міг заощадити майже 100 млн гривень податків.
В Україні народного депутата підозрюють в ухиленні від сплати податків. Народному обранцеві вже повідомили про підозру.
Нардепа підозрюють у несплаті понад 97 млн гривень податків, написала генпрокурор Ірина Венедиктова в Facebook.
За її даними, політика звинувачують у підприємницькій діяльності без створення юридичної особи, а через це бюджет недоотримав особливо великі суми.
Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний у 2012 році зайнявся будівництвом багатоквартирних житлових будинків під Києвом – у Софіївській Борщагівці та у Петропавлівській Борщагівці, щоб потім отримати прибуток від продажу нерухомості.
"Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій", – з'ясували правоохоронці.
Чиновниця додала, що нардеп декларував гроші, отримані від продажу нерухомості, як доходи фізичної особи, отримані від продажу власного майна, а не завдяки підприємницькій діяльності, і замість 18% податку платив лише 5%.
Фото нардепа, якому повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків
Раніше в Україні кількох нардепів звинувачували в ухилянні від сплати податків. У нашій країні з 1 січня 2020 року почав діяти закон про скасування депутатської недоторканності.
- Довідка. В Україні за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) передбачена кримінальна відповідальність – ст. 212 Кримінального кодексу, повідомляє protocol.ua.
- Якщо ухилення від податків призвело до того, що бюджет недоотримав особливо великі суми, – зловмиснику загрожує штраф, конфіскація майна, а також позбавлення права займатися певною діяльністю на термін до трьох років.