Нардепа звинуватили в ухиленні від сплати податків: опубліковано фото

Генпрокурорка пояснила, як нардеп міг ухилятися від податків / УНІАН

В Україні народного депутата підозрюють в ухиленні від сплати податків. Народному обранцеві вже повідомили про підозру.

Нардепа підозрюють у несплаті понад 97 млн гривень податків, написала генпрокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

За її даними, політика звинувачують у підприємницькій діяльності без створення юридичної особи, а через це бюджет недоотримав особливо великі суми.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний у 2012 році зайнявся будівництвом багатоквартирних житлових будинків під Києвом – у Софіївській Борщагівці та у Петропавлівській Борщагівці, щоб потім отримати прибуток від продажу нерухомості.

"Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій", – з'ясували правоохоронці.

Чиновниця додала, що нардеп декларував гроші, отримані від продажу нерухомості, як доходи фізичної особи, отримані від продажу власного майна, а не завдяки підприємницькій діяльності, і замість 18% податку платив лише 5%.

Фото нардепа, якому повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

Нардепу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків / facebook.com/VenediktovaIryna

Раніше в Україні кількох нардепів звинувачували в ухилянні від сплати податків. У нашій країні з 1 січня 2020 року почав діяти закон про скасування депутатської недоторканності.