Названо ціну на газ в Україні під час опалювального сезону

Стало відомо, скільки коштуватиме газ під час опалювального сезону / Фото: УНІАН

Вартість газу для населення складе під час опалювального сезону 7,4 гривні за кубометр, розповів глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

За його словами, ціна на газ в опалювальному сезоні буде втричі меншою за нинішню спотову ринкову вартість, сказав Вітренко в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова.

"Для потреб населення ціна буде 7,4 гривні, що втричі нижче, ніж поточна спотова ринкова ціна", – підкреслив глава Нафтогазу.

Нагадаємо, компанія Нафтогаз підвищила тариф на газ у вересні для третини своїх споживачів. У порівнянні з серпневою ціною вартість кубометра газу зросла для них на 22 копійки. Таким чином, за газ, спожитий у вересні, їм доведеться платити за ціною 12 гривень за кубометр.

читайте такожУ Києві можуть різко злетіти тарифи на тепло і гарячу водуЯк повідомляв Главред, зростання цін на природний газ в Європі може призвести до подорожчання рахунків за комунальні послуги в Україні. За оцінками опитаних експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%.

Експерт аналітичного центру Українська фабрика думки Юрій Гаврилечко розповів, що підвищення цін на газ в Україні, в першу чергу, пов'язано зі зростанням цін в Європі. За його словами, компанія Нафтогаз в даному випадку, отримає додатковий прибуток "з повітря".