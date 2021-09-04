Названо ціну на газ в Україні під час опалювального сезону

Ціна на газ для населення в опалювальному сезоні буде втричі меншою за нинішню спотову ринкову вартість, сказав глава Нафтогазу Юрій Вітренко.
Вартість газу для населення складе під час опалювального сезону 7,4 гривні за кубометр, розповів глава Нафтогазу Юрій Вітренко.
За його словами, ціна на газ в опалювальному сезоні буде втричі меншою за нинішню спотову ринкову вартість, сказав Вітренко в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова.
"Для потреб населення ціна буде 7,4 гривні, що втричі нижче, ніж поточна спотова ринкова ціна", – підкреслив глава Нафтогазу.
Нагадаємо, компанія Нафтогаз підвищила тариф на газ у вересні для третини своїх споживачів. У порівнянні з серпневою ціною вартість кубометра газу зросла для них на 22 копійки. Таким чином, за газ, спожитий у вересні, їм доведеться платити за ціною 12 гривень за кубометр.
читайте такожУ Києві можуть різко злетіти тарифи на тепло і гарячу водуЯк повідомляв Главред, зростання цін на природний газ в Європі може призвести до подорожчання рахунків за комунальні послуги в Україні. За оцінками опитаних експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%.
Експерт аналітичного центру Українська фабрика думки Юрій Гаврилечко розповів, що підвищення цін на газ в Україні, в першу чергу, пов'язано зі зростанням цін в Європі. За його словами, компанія Нафтогаз в даному випадку, отримає додатковий прибуток "з повітря".