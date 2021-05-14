Названі найбільші торговівельні партнери України в першому кварталі 2021 року

У першому півріччі 2021 року найбільшим зовнішньоторгівельним партнером України стала КНР / УНІАН

Згідно з підсумками першого кварталу 2021 року, найбільшим зовнішньоторгівельним партнером України є Китай. Частка китайської держави в зовнішньому обороті країни у вигляді експорту та імпорту товарів і послуг склала 13%. Друге місце займає Польща – 6,9%. Третє місце за Німеччиною – 6,5%. Замикає четвірку Росія – 6,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно з відомостями Держстату, перше місце в зовнішньому торговому обороті України займає Китай –13,0%, 4 290,4 млн доларів США. Далі йде Польща – 6,9%, 2 263,9 млн доларів. На третьому місці ФРН –6,5%, 2 141,4 млн доларів.

Четверте місце у Росії – 6,1%, 2 022,8 млн доларів. Примітно, за підсумками 2018 року РФ займала перше місце, а після цього – протягом двох років – перебувала на другому місці.

На п'ятому місці США – 5,5% – 1 814,2 млн доларів.

Частка країн ЄС у зовнішньоторгівельному обороті України становить 40,4%.

Найбільші зовнішньоторгівельні партнери України

Китай – 13% (4 290,4 млн доларів США)

Польща – 6,9% (2 263,9 млн доларів)

Німеччина – 6,5% (2 141,4 млн доларів)

Росія – 6,1% (2 022,8 млн доларів)

США – 5,5% (1 814,2 млн доларів)

Товарообіг України у 2020 році