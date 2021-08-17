НБУ вводить в обіг нові пам'ятні банкноти

НБУ вводить нові банкноти до 30-річчя Незалежності України / http://smartclever.com.ua/

Національний банк України 20 серпня введе в обіг нові банкноти. Нововведення присвячене 30-річчю Незалежності України.

Як повідомляє пресслужба НБУ, це будуть дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень.

На них буде важлива відмінність- на лицьовій стороні буде нанесена символіка до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

"На лицьовій стороні на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що пам'ятні банкноти доступні в системі онлайн-замовлень, а також будуть реалізовуватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку і через "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк" і "Таскомбанк" вартістю 114 гривень і 512 гривень, за 100 і 500 гривневу банкноту відповідно.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2020 року в Україні перестали вважатися грошовими коштами монети номіналом у 25 копійок. Виведення четвертаків з обігу Нацбанк пояснив бажанням спростити готівкові розрахунки. Є й друга причина: монети по 25 копійок не розмінюються, так як монети номіналом 1, 2 і 5 копійок також виводяться з обороту.

Також раніше починався процес заміни паперових банкнот по 1 грн і 2 грн і монет в 1 гривню зразка 1996 року - на відповідні оборотні монети зразка 2018 року.