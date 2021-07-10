УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Не такі вже шалені гроші": Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри

10 липня 2021, 16:26

Резніков звернув увагу на те, що рівень відповідальності у міністра величезний.

Олексій Резніков
Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри / УНІАН

Зарплати міністрів українського Кабміну не повинні бути меншими, ніж 100 тисяч гривень на місяць, заявив віцепрем'єр Олексій Резніков. На його думку, це зменшить корупційні ризики. А також дозволить міністру повністю зосередитися на публічній службі.

"Міністр - це політична посада", - заявив Резніков у ефірі одного з телеканалів 9 липня. Він зазначив, що міністр на роботі майже завжди. Зокрема, коли він на лікарняному, то має право голосувати під час засідань уряду, а якщо перебуває формально у відпустці, то його можуть у будь-який момент відкликати.

Також Резніков звернув увагу на те, що рівень відповідальності у міністра величезний.

"І тому, я вважаю, до 100 тисяч гривень – це точно повинна бути нормальна розумна заробітна плата. До того ж такі зарплати в Україні є", - підкреслив віцепрем'єр.

І додав, що такі суми отримують, наприклад, судді – по 200 тисяч: "а недовіра до суддівського корпусу є в суспільстві, і небезпідставно".

Реклама

Резніков особливо відзначив, що не бачить проблеми, щоб міністри, заступники, члени уряду мали щонайменше 100 тисяч гривень.

"Це не такі вже шалені гроші, але реалістичні, щоб спокійно працювати, не переживати, щоб сім'я займалася своїми справами, і віддаватися повністю публічній службі", – додав він.

Також віцепрем'єр переконаний, що така зарплата зменшить ризики корупції.

Для довідки: як пише "Слово і Діло", за травень 2021 року жоден з міністрів уряду Дениса Шмигаля не отримав зарплату понад 100 тисяч, окрім звільненого глави МОЗ Максима Степанова. Зарплати інших коливалися в межах 60 тисяч.

Зарплати в Україні - про що йшлося раніше:

18 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менш як 13 500 гривень для середнього медичного персоналу, і не менш як 20 000 гривень для лікарського складу.

У сюжеті ТСН можете дізнатися детальніше про підвищення зарплат медикам:

Крім того, президент України Володимир Зеленський планує, що для кращих викладачів президентського "університету майбутнього" зарплата стартуватиме з 4 тисяч "доларів або євро".

Кабмін зарплаты новини України Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «"Не такі вже шалені гроші": Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дружина Артура Пирожкова у відвертому бікіні вразила стрункою фігуроюДружина Артура Пирожкова у відвертому бікіні вразила стрункою фігурою З Днем сім'ї 2021: красиві привітання та листівкиЗ Днем сім'ї 2021: красиві привітання та листівки "Аромат жінки": Марта Костюк випадково засвітила груди в крихітному бікіні"Аромат жінки": Марта Костюк випадково засвітила груди в крихітному бікіні День сім'ї, любові і вірності 2021: яке сьогодні свято 8 липняДень сім'ї, любові і вірності 2021: яке сьогодні свято 8 липня Чому влада насправді марить про "перетворення" України на КитайЧому влада насправді марить про "перетворення" України на Китай

Останні новини

02:16

Гороскоп на 15 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: грандіозний скандал чи велике кохання

01:37

Яку воду потрібно пити в спеку, щоб схуднути: поради від дієтолога

01:17

Італія сенсаційно виграла Євро-2020 Фото Відео

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла Відео

00:19

Гороскоп на 13 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нещасні випадки, брехня й таємні перешкоди Відео

Реклама
11 липня, неділя
23:46

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання Відео

22:57

Лікарі назвали небезпечні алкогольні напої, які категорично не можна пити в спеку Відео

22:00

У Київ "втомився" міст Патона: водоспад локалізували, назвали причину аварії

21:58

Кров перед фіналом Євро-2020: англійські ультрас влаштували погром у Лондоні Відео

21:46

Які речі повинні бути в кожному будинку: залучать багатство і здоров'я Відео

21:32

Карпати та Одеса під загрозою: стихія вдарить потужними зливами з градом, грозами та шквалами Відео

21:18

Били вікна і проклинали медиків: родичі померлого від коронавірусу напали на лікарню Запоріжжя Відео

21:13

Лілія Ребрик поділилася власним рецептом приготування окрошки

20:49

"Захід перейшов на бік ворога": експерт оцінив угоду США і РФ щодо Донбасу Відео

20:12

Названо найнебезпечнішу температуру повітря для людини Відео

19:42

Вітчим перерізав горло: на Дніпропетровщині в лікарні помер дворічний малюк Відео

18:52

З'ясувалися строки завершення будівництва Північного потоку-2 Відео

18:49

Стрибок у Всесвіт: Британський мільярдер Бренсон відкрив еру космічного туризму Відео

18:42

Українців чекає додатковий вихідний: коли і як будемо відпочивати Відео

18:21

Дієтологи розповіли, який вид кави дуже небезпечний для здоров'я

Реклама
18:19

Що не можна готувати на Петра і Павла: меню і смачні рецепти на свято Відео

18:03

У Путіна різко відреагували на невизнання Францією вакцини Спутник-V

17:58

Потоп на Закарпатті: потужний удар стихії перетворив вулиці на бурхливі річки Відео

17:45

"Я б цього хотів": Шевченко натякнув на відхід зі збірної України ​заради роботи в клубі Відео

17:20

Потонув на очах матері: у Харкові 17-річний хлопець загинув, рятуючи друга

17:13

Вивозять тачками: українські туристи на Азовському морі страждають від навали небезпечних медуз Відео

16:43

Знак Зодіаку Стрілець – дати, головні риси, хвороби та найкращі супутники життя

16:33

Сім наймодніших жіночих стрижок літа 2021 Фото Відео

16:26

Камінг-аут Melovin надихнув солістку KAZKA на сміливе зізнання щодо своєї орієнтації Відео

16:24

Україну розжарить до межі: синоптики попередили про рекорди аномальної спеки Відео

16:17

Шукали два дні: у Кременчуці виявили тіло 8-річного хлопчика Фото Відео

16:12

Найсмачніша кабачкова ікра: рецепт літньої закуски на швидку руку Відео

15:16

"Це жах": Нову пошту звинуватили у знищенні посилок на 2,8 тисячі доларів Відео

15:06

Поки в Україні спека та палке сонце: високогір'я Карпат засипало снігом Відео

14:46

Гороскоп на 14 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: заступництво доброї сили та втрата грошей Відео

14:45

У моду повернулися дивовижні рвані джинси з "нульових"

14:35

У Москві 13-річний аутист викинув свою новонароджену сестру з 7-го поверху

13:42

Репер Серьога міцно потиснув руку Лукашенка та пристрасно обійняв його Відео

13:24

Гади атакують: на Львівщині за день три людини потрапили до лікарні після укусу змій Відео

12:49

Третя доза буде: Pfizer повідомить про необхідність ще одного уколу - WP Відео

Реклама
11:41

Україна виконала всі вимоги для вступу до НАТО, потреби в ПДЧ немає - Волкер Відео

11:40

"Наближається катастрофа": експерт попередив про потужний спалах COVID-19 в Україні Відео

11:09

Найпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на грилі Відео

11:04

Мешканка Бельгії заразилася відразу двома мутаціями коронавірусу: вона померла

09:58

На Гостомельському шосе в Києві перекинулася маршрутка з людьми Відео

09:34

Катастрофа Конора Макгрегора: ірландець у бою з Пор'є зламав ногу і програв у першому раунді Фото Відео

09:05

У Києві хлопець набив рюкзак камінням і кинувся в річку: його врятувати не встигли Відео

09:03

"Ледь не стався серцевий напад": Jerry Heil розкрила, на що витрачає десятки тисяч гривень

08:44

Українців попередили про аномальну посуху і назвали терміни Відео

08:04

Кулеба розкрив деталі випадкової зустрічі Зеленського з Тихановською Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти