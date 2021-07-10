"Не такі вже шалені гроші": Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри

Резніков розповів, скільки повинні отримувати міністри / УНІАН

Зарплати міністрів українського Кабміну не повинні бути меншими, ніж 100 тисяч гривень на місяць, заявив віцепрем'єр Олексій Резніков. На його думку, це зменшить корупційні ризики. А також дозволить міністру повністю зосередитися на публічній службі.

"Міністр - це політична посада", - заявив Резніков у ефірі одного з телеканалів 9 липня. Він зазначив, що міністр на роботі майже завжди. Зокрема, коли він на лікарняному, то має право голосувати під час засідань уряду, а якщо перебуває формально у відпустці, то його можуть у будь-який момент відкликати.

Також Резніков звернув увагу на те, що рівень відповідальності у міністра величезний.

"І тому, я вважаю, до 100 тисяч гривень – це точно повинна бути нормальна розумна заробітна плата. До того ж такі зарплати в Україні є", - підкреслив віцепрем'єр.

І додав, що такі суми отримують, наприклад, судді – по 200 тисяч: "а недовіра до суддівського корпусу є в суспільстві, і небезпідставно".

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Резніков особливо відзначив, що не бачить проблеми, щоб міністри, заступники, члени уряду мали щонайменше 100 тисяч гривень.

"Це не такі вже шалені гроші, але реалістичні, щоб спокійно працювати, не переживати, щоб сім'я займалася своїми справами, і віддаватися повністю публічній службі", – додав він.

Також віцепрем'єр переконаний, що така зарплата зменшить ризики корупції.

Для довідки: як пише "Слово і Діло", за травень 2021 року жоден з міністрів уряду Дениса Шмигаля не отримав зарплату понад 100 тисяч, окрім звільненого глави МОЗ Максима Степанова. Зарплати інших коливалися в межах 60 тисяч.

Зарплати в Україні - про що йшлося раніше:

18 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менш як 13 500 гривень для середнього медичного персоналу, і не менш як 20 000 гривень для лікарського складу.

У сюжеті ТСН можете дізнатися детальніше про підвищення зарплат медикам:

Крім того, президент України Володимир Зеленський планує, що для кращих викладачів президентського "університету майбутнього" зарплата стартуватиме з 4 тисяч "доларів або євро".