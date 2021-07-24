"Ніхто нічого не пропонував": у Газпромі відповіли на різку заяву Києва щодо купівлі газу

У Газпромі заявили про можливість нових закупівель газу РФ в Європі.
У РАО Газпром прокоментували заяву глави НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка про пропозицію російської сторони щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі газу.
У російській компанії уточнили, що не пропонували Україні купувати російський газ, а слова глави компанії Олексія Міллера були адресовані партнерам з країн Євросоюзу, йдеться в коментарі Газпрому.
"Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління Газпрому Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу - німецьким", - йдеться в повідомленні управління інформації Газпрому.
Крім того, також уточнюється, що слова Міллера про можливість нових закупівель газу Європою пов'язані в тому числі з питанням декарбонізації економіки ЄС.
Раніше Вітренко заявив про те, що пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні.
Коментуючи заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме " такі дискримінаційні пропозиції".
Контракт на транзит газу між Росією та Україною
30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.
Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.
Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."
Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.
Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.