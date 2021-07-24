"Ніхто нічого не пропонував": у Газпромі відповіли на різку заяву Києва щодо купівлі газу

У Газпромі відреагували на заяву Нафтогазу / Reuters

У РАО Газпром прокоментували заяву глави НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка про пропозицію російської сторони щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі газу.

У російській компанії уточнили, що не пропонували Україні купувати російський газ, а слова глави компанії Олексія Міллера були адресовані партнерам з країн Євросоюзу, йдеться в коментарі Газпрому.

"Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління Газпрому Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу - німецьким", - йдеться в повідомленні управління інформації Газпрому.

Крім того, також уточнюється, що слова Міллера про можливість нових закупівель газу Європою пов'язані в тому числі з питанням декарбонізації економіки ЄС.

Раніше Вітренко заявив про те, що пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні.

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Коментуючи заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме " такі дискримінаційні пропозиції".