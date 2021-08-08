"Нікуди звертатися не потрібно": у Кабміні розповіли, як отримати 2 тис. грн на дитину до 1 вересня

Діти з багатодітних малозабезпечених сімей отримають по 2 тис. грн на підготовку до нового навчального року / pixabay.com

У Кабміні розповіли, як отримати обіцяний до 1 вересня сюрприз для дітей з багатодітних сімей. Додаткові 2 тисячі гривень як бонус сім'ям з трьома і більше дітьми на кожну дитину до нового навчального року отримають 145 тисяч дітей України. Виплату матеріальної допомоги проведуть органи соціального захисту.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Чиновник підкреслив, що виплати отримають діти з багатодітних малозабезпечених сімей, якщо на 1 серпня вони досягли віку від 6 до 18 років. Ніяких звернень нікуди подавати не треба.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення", - написав Шмигаль.

Відомо, що всього на ці цілі виділено 290 мільйонів гривень.

"Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі до нового навчального року", - підсумував прем'єр.

Раніше Главред писав, що з ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям, щоб полегшити їм підготовку до навчального року.

Також раніше у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.