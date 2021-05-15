Нові правила отримання субсидій: стало відомо, скільки українців отримають відмову

З 1 травня 100% одержувачів субсидії в Україні отримуватимуть її живими грошима / УНІАН

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розкрила подробиці нових правил і умов отримання субсидій в Україні. За її словами, для переоформлення субсидії є п'ять місяців. Навіть якщо людина прийде в серпні, субсидію їй все одно призначать з 1 травня.

Лазебна зазначила, що нові правила оформлення субсидій вносило Міністерство фінансів, тому що проводиться верифікація одержувачів всіх виплат, передає Україна 24.

"З'явилися три нові критерії: була одна машина - стало дві, було одне житло - стало два, депозит більше 56 тис. грн. Депозит вимагає ще аналізу, оскільки депозит в 56 тис. грн може бути навіть у пенсіонерки, яка збирала, не знімала всю пенсію. Найближчим часом ми внесемо зміни, ми трошки поправимо ці речі, щоби заспокоїти людей", - сказала міністр.

"Я не можу сказати, що буде з депозитами... Ось зараз 56 тис. грн вартість депозиту, ми піднімемо до 100 тис. грн - це точно", - додала вона.

Лазебна припустила, що у зв'язку з новими правилами може бути 3% відмов оформлення субсидій. Кожен з випадків обіцяють проаналізувати і повернути субсидію в разі потреби.

За її словами, оформити субсидію можна онлайн, поштою, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і управління соцзахисту.

Субсидії в Україні - нові правила

З 1 травня 100% одержувачів субсидій в Україні отримуватимуть її живими грошима. Також набудуть чинності нові правила для тих, кому субсидії призначатися не будуть.

Зокрема, якщо одержувач субсидії має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн, купує нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, йому субсидію не призначать.

У Кабміні запевняють, що після запровадження нових правил для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

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