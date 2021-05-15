Нові правила отримання субсидій: стало відомо, скільки українців отримають відмову

Міністерство фінансів внесло нові правила оформлення субсидій, тому що проводиться верифікація одержувачів всіх виплат.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна розкрила подробиці нових правил і умов отримання субсидій в Україні. За її словами, для переоформлення субсидії є п'ять місяців. Навіть якщо людина прийде в серпні, субсидію їй все одно призначать з 1 травня.
Лазебна зазначила, що нові правила оформлення субсидій вносило Міністерство фінансів, тому що проводиться верифікація одержувачів всіх виплат, передає Україна 24.
"З'явилися три нові критерії: була одна машина - стало дві, було одне житло - стало два, депозит більше 56 тис. грн. Депозит вимагає ще аналізу, оскільки депозит в 56 тис. грн може бути навіть у пенсіонерки, яка збирала, не знімала всю пенсію. Найближчим часом ми внесемо зміни, ми трошки поправимо ці речі, щоби заспокоїти людей", - сказала міністр.
"Я не можу сказати, що буде з депозитами... Ось зараз 56 тис. грн вартість депозиту, ми піднімемо до 100 тис. грн - це точно", - додала вона.
Лазебна припустила, що у зв'язку з новими правилами може бути 3% відмов оформлення субсидій. Кожен з випадків обіцяють проаналізувати і повернути субсидію в разі потреби.
За її словами, оформити субсидію можна онлайн, поштою, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і управління соцзахисту.
Субсидії в Україні - нові правила
З 1 травня 100% одержувачів субсидій в Україні отримуватимуть її живими грошима. Також набудуть чинності нові правила для тих, кому субсидії призначатися не будуть.
Зокрема, якщо одержувач субсидії має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн, купує нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, йому субсидію не призначать.
У Кабміні запевняють, що після запровадження нових правил для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.
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Як повідомляв Главред:
- У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.
- До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці та низку інших категорій громадян.