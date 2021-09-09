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Новий рекорд: ціна на газ в Європі злетіла ще вище

9 вересня 2021, 20:44

Вартість газу зростає через низькі запаси в європейських сховищах.

газ_транзит газу
Вартість газу перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів / Reuters

Вперше в історії ціна на "блакитне" паливо на європейському хабі в Нідерландах перевищила позначку в 700 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані сесії Лондонської біржі ICE.

Експерти відзначають, що вартість газу зростає через низькі запаси в європейських сховищах на тлі скорочення поставок з Росії.

Зокрема, станом на 17: 25 за київським часом вартість жовтневого ф'ючерсу на газ склала 700,2 долара за тисячу кубометрів.

Зазначимо, до початку опалювального сезону залишається п'ять тижнів. При цьому, європейські ПСГ заповнені менше ніж на 70%. Це на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.

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Дефіцит газу в Європі

В останні кілька тижнів на газових ринках Європи стався різкий зліт цін на природний газ. Ціни стрімко зростають і досягають рекордних показників за останні 13 років. Ситуація спровокована, в тому числі, і діями Газпрому, який в умовах дефіциту газу в європейських газосховищах і на тлі завершення будівництва Північного потоку-2 відмовляється від додаткових поставок палива через українську ГТС.

Тим часом, компанії-оператори ГТС України також стверджували, що газові проблеми ЄС пов'язані з тим, що Газпром намагається виторгувати для себе вигідніші умови напередодні запуску СП-2.

Раніше Главред писав, що старт російського газопроводу Північний потік-2 і початок комерційних поставок газу в Європу залежить від рішення профільного регулятора Німеччини. Російська влада сподівається, що проект зможе отримати "зелене світло" вже найближчим часом.

viber
газ Европа ціна газу
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