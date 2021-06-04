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"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2

4 червня 2021, 19:48

Росія за контрактом повинна прокачати до 40 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС протягом 5 років, сказав Володимир Путін.

Путина
Для транзиту газу до Європи через територію України в майбутньому потрібна буде добра воля Києва - Путін / Reuters

У попередні роки транзит російського газу через територію України становив до 200 мільярдів кубометрів. РФ за контрактом зобов'язана прокачати до 40 млрд. куб.м палива шляхом української ГТС у найближчі 5 років. Москва планує збільшити постачання газу до Європи, тому буде можливість завантажувати українську трубу навіть після запуску Північного потоку-2. Однак для цього потрібна добра воля з боку України, заявив російський президент Володимир Путін.

"У нас є контракт з Україною щодо прокачування газу через Україну. Ми будемо прокачувати протягом 5 років до 40 млрд кубічних метрів. У кращі роки прокачували мало не до 200, але якби були нормальні відносини, то значну частину і прокачували б через Україну", - розповів він на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Крім того, за словами глави РФ, держава розглядає можливість додаткових постачань газу до Європи, тому існують варіанти, за яких українська ГТС завантажуватиметься після того, як запрацює Північний потік-2. Але для цього Москві доведеться домовлятися з Києвом.читайте такожТранзит газу через Україну і запуск СП-2: у Києві зробили різке попередження Росії

"Є можливість завантажувати ГТС України в майбутньому, навіть після завершення контракту на транзит. Ми хочемо цього, але потрібна добра воля України", - підкреслив Володимир Путін.

Нагадаємо, 4 червня російський президент Володимир Путін заявив, що одна нитка газопроводу Північний потік - 2 вже прокладена. Газпром вже готовий наповнювати газом трубопровід. Будівництво другої нитки триває.

Північний потік-2 новини

Вашингтон частково відмовився від санкцій проти Північного потоку-2. Йдеться про те, що Держдеп США прийняв рішення не впроваджувати обмеження проти компанії Nord Stream AG – оператора газопроводу – і її гендиректора Матіаса Варніга.

За даними ЗМІ, США відмовилися від запуску санкцій проти СП-2 через плани з відновлення відносин з Німеччиною, яка зацікавлена в добудові трубопроводу.

У Білому домі заявляли, що Штати не можуть зупинити будівництво Північного потоку-2, тому що російський газопровід практично добудовано.

Україна відреагувала на цю ситуацію зверненням Верховної Ради до Конгресу США з проханням впровадити санкції проти всіх юридичних осіб, які задіяні в будівництві СП-2.

Пізніше Штати вирішили впровадити нові санкції щодо 13 суден, які споруджують російський трубопровід Північний потік-2.

новини Росії Володимир Путін транзит газу в Європу новини України
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