Нинішнім 40-річним українцям пенсія від держави не світить - міністр

Пенсія в Україні під питанням / УНІАН

У Міністерстві фінансів України розповіли про те, що чекає працюючих українців середнього віку, коли вони досягнуть виходу на пенсію. За словами глави відомства Сергія Марченка, якщо у людини немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, то розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Повинна бути етапність, ми не можемо відразу піти і роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тому на початку будемо залучати державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд або державну керуючу компанію. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив він.

Також він зазначив, що темпи старіння населення дуже стрімкі. У зв'язку з цим кількість працюючих буде невпинно скорочуватися, а ось кількість пенсіонерів - навпаки миттєво зростати.

"Мені сорокарічному на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості і відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі повинні розуміти", - підкреслив Марченко.

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За його словами, влада вже обговорює варіант інвестування 1% по ЄСВ і 1% з іншого джерела.

"Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, щоб громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім", - додав він.

При цьому, чиновник акцентував, що це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п'ять років.

"В умовах дефіциту Пенсійного фонду іншого виходу немає", - резюмував він.

Нагадаємо, на сьогоднішній день мінімальний пенсійний вік для українських жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року, був підвищений до 60 років. Нововведення набуло чинності 1 квітня поточного року. Однак, незважаючи на це, у деяких категорій українок є можливість вийти на заслужений відпочинок набагато раніше.