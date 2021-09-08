"Обід по-багатому" або скільки коштує депутатам добре поїсти: ЗМІ дізналися ціни в їдальні Ради

Найдорожчі-страви з риби / УНІАН

Журналісти вирішили з'ясувати, скільки коштує ситний обід в українському парламенті. Цим питанням зайнявся кореспондент УНІАН, який проінспектував ціни в їдальні Верховної Ради.

Зокрема, з'ясовувалася вартість "хорошого" обіду, який не кожному по кишені.

Таким чином, "обід по-багатому" з борщем за 51 грн, шашликом з філе сьомги за 133 грн, квасолею зеленою за 43 грн, лимонним тартом за 48 грн, картоплею за 26 грн, котлетою по-київськи за 58 грн, соком за 14 грн і салатом "Царський" з сьомгою за 90 грн обійшовся в 466 грн.

А ось чашечка кави в Раді коштує 24 грн.

В цілому виходить 490 грн.

Також раніше журналісти з'ясували, що найдорожчі страви в меню ВР - це риба. Наприклад, філе сьомги коштує 180 грн, а тартар з сьомгою і авокадо 241 грн.

Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу і спортсмен Жан Беленюк поскаржився на високі ціни на обіди в їдальні Верховної Ради. За його словами, на один прийом їжі йде близько 300 грн. Наприклад, за тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною і салат з червоною рибою і перепелиними яйцями він заплатив 280 грн.