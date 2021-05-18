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Обвал гривні: експерт спрогнозував, коли Україну спіткає важка криза

18 травня 2021, 05:31

Уряд своєю помилковою політикою закладає майбутній практично неминучий обвал фінансової піраміди з боргових зобов'язань.

Україна, гривня
Віктор Суслов спрогнозував, наскільки може обвалитися гривня / УНІАН

Курс долара в Україні до кінця 2021 року може зберегтися на рівні 29 гривень, а в наступному році в української національної валюти можуть початися проблеми. Такий прогноз озвучив заслужений економіст України, ексміністр економіки України Віктор Суслов під час чату на Главреді.

За його словами, всупереч очікуванням і всупереч тому, що за прогнозом, закладеним в розрахунках бюджету, до кінця року курс гривні досягне 29 грн/дол, раптом почався відкат.

"В України важке становище з бюджетом. Для того, щоби забезпечити наповнення бюджету, збільшується запозичення грошей, зокрема і у нерезидентів. За рік приріст обсягу випущених цінних паперів уряду для фінансування дефіциту бюджету в перерахунку на долари становить близько 5 млрд доларів. А загальний обсяг випущених ОВДП досяг майже 36 млрд доларів. Це величезна сума", - зазначив Суслов.

Експерт уточнив, що потенційно тут закладено величезну загрозу для української економіки. Але поки іноземці купують ОВДП, йде значний приплив валюти в країну, який стримує падіння курсу гривні.

Суслов вважає, що сьогодні уряд своєю помилковою політикою закладає майбутній практично неминучий обвал фінансової піраміди з боргових зобов'язань. Це станеться, коли нерезиденти припинять купувати нові ОВДП, а українські банки також почнуть від них позбавлятися.

читайте такожЕксперти розповіли, чи злетить курс долара до 31 гривні"Ось тоді буде і незабезпечена емісія гривні, і її глибока девальвація, і стрибок інфляції, і важка бюджетна криза. А слідом за цим - і важка соціально-політична криза", - прогнозує економіст.

"В цілому, основні проблеми чекатимуть на Україну, на мою думку, вже в наступному році. Поки ж курс 29 гривень за долар до кінця року в цій ситуації я вважаю цілком реальним", - резюмував експерт.

Як писав Главвред, раніше колишній міністр економіки Віктор Суслов заявив, що уряду України навряд чи вдасться витримати параметри, закладені в закон про бюджет на 2021 рік.

Курс долара в Україні - прогнози:

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