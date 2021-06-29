Залишиться колишньою: Кабмін вирішив не підвищувати ціну на електроенергію для українців

Тарифи на електроенергію в Україні залишаться колишніми / Wikipedia

Кабмін продовжив режим діючий механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня і залишив тариф на електроенергію на колишньому рівні-1,68 грн/кВт-год.

Про це йдеться в постанові Кабміну №659 від 29 червня поточного року.

Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

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