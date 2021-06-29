Залишиться колишньою: Кабмін вирішив не підвищувати ціну на електроенергію для українців

Уряд продовжив фіксовану ціну на електроенергію для населення до 1 серпня.
Кабмін продовжив режим діючий механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня і залишив тариф на електроенергію на колишньому рівні-1,68 грн/кВт-год.
Про це йдеться в постанові Кабміну №659 від 29 червня поточного року.
Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".
Ринок електроенергії в Україні: головні акценти
- Наприкінці минулого року Уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн / кВт-год і встановив єдину ціну на електрику в розмірі 1,68 грн/кВт-год.
- Наприкінці квітня поточного року Кабмін затвердив даний тариф на цьому ж рівні і продовжив його до 30 Червня.
- У свою чергу, Верховна Рада 13 квітня не підтримала повернення до пільгового тарифу на електроенергію на рівні 0,9 грн за кВт год.
- При цьому, 26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року. У зв'язку з чим експерти прогнозували зростання цін на електроенергію для населення країни.
Автор: Уляна Виноградова