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Відмова від санкцій проти Північного потоку-2 відповідає інтересам США - Блінкен

20 травня 2021, 13:54
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Водночас Штати продовжать протидіяти будівництву російського газопроводу.

Відмова від санкцій проти Північного потоку-2 відповідає інтересам США
Відмова від санкцій проти Північного потоку-2 відповідає інтересам США - Блінкен / Reuters

Відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG, який є оператором Північного потоку-2, в інтересах США, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 19 травня.

"У національних інтересах США призупинити виконання санкцій проти Nord Stream 2 AG, його глави Маттіаса Варніга і корпоративних працівників Nord Stream 2 AG", - цитує CNN держсекретаря.

Водночас Штати продовжать протидіяти будівництву російського газопроводу. Доповідь щодо обмежувальних заходів вже направлена до Конгресу, уточнив Блінкен. У документі йдеться про чотири російські судна, що беруть участь у будівництві Північного потоку-2.

"Держдеп подав до Конгресу доповідь відповідно до поправок до закону PEESA, позначивши чотири судна, п'ять організацій і одну особу, які беруть участь у будівництві трубопроводу Північний потік 2, включаючи Nord Stream 2 AG і главу компанії Маттіаса Варніга. Особи, що відзначені в доповіді, підлягають санкціям відповідно до PEESA, якщо тільки їх не призупинять", - заявив Блінкен.

Північний потік-2: новини

  • Раніше американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.
  • При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові запровадити нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.
  • Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.
  • Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині й Європі вигідно, щоб газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші і час на переговори і з Путіним, і з Києвом.

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