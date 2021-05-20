Відмова від санкцій проти Північного потоку-2 відповідає інтересам США - Блінкен / Reuters

Відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG, який є оператором Північного потоку-2, в інтересах США, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 19 травня.

"У національних інтересах США призупинити виконання санкцій проти Nord Stream 2 AG, його глави Маттіаса Варніга і корпоративних працівників Nord Stream 2 AG", - цитує CNN держсекретаря.

Водночас Штати продовжать протидіяти будівництву російського газопроводу. Доповідь щодо обмежувальних заходів вже направлена до Конгресу, уточнив Блінкен. У документі йдеться про чотири російські судна, що беруть участь у будівництві Північного потоку-2.

"Держдеп подав до Конгресу доповідь відповідно до поправок до закону PEESA, позначивши чотири судна, п'ять організацій і одну особу, які беруть участь у будівництві трубопроводу Північний потік 2, включаючи Nord Stream 2 AG і главу компанії Маттіаса Варніга. Особи, що відзначені в доповіді, підлягають санкціям відповідно до PEESA, якщо тільки їх не призупинять", - заявив Блінкен.

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