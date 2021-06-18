Відзначилася заявою: нардеп Третьякова вважає, що українцям вистачить і 5 тис. грн зарплати

Голова парламентського комітету з питань соцполітики "пильнує" соціальний і національний рівні розвитку, а не фізіологічні потреби населення.
Одіозна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова знову потрапила в скандал. Вона впевнена,що українцям достатньо 5-5, 5 тис.грн зарплати для задоволення всіх "фізіологічних" потреб.
Як пише Страна, нардеп зазначила, що потрібно "орієнтуватися на соціальний або національний прожитковий мінімум, а не на фізіологічний". Тому сума не повинна перевищувати 6-7 тисяч.
"Сьогодні на фізіологічному рівні, я вважаю,що цей рівень повинен бути 5-5, 5 тисячі гривень", - відповіла Третьякова на питання про гідну зарплату для українців.
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А ви як думаєте-скільки потрібно заробляти для гідного життя? #StranaUA#Опитування#Депутат#Києва#Україна#Гроші#Зарплата#Дохід♬ оригінальний звук - Strana.ua
Разом з цим, колеги народної обраниці виявилися більш "щедрими". Вони "вболівають" за те, щоб місцеве населення отримувало від 20 тис.грн на місяць, а то й більше.
Як відомо, середня місячна зарплата самої Третьякової торік склала 42,5 тис. грн.
Зазначимо, раніше Третьякова скаржилася, що депутатам мало зарплати в 30 тис.грн. Також вона пропонувала скасувати перенесення робочих і святкових днів в нашій країні.
Крім цього, вона вразила українців висловлюванням про те, що держава іноді надає кошти сім'ям, у яких діти "низької якості".