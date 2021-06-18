УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Відзначилася заявою: нардеп Третьякова вважає, що українцям вистачить і 5 тис. грн зарплати

18 червня 2021, 16:10

Голова парламентського комітету з питань соцполітики "пильнує" соціальний і національний рівні розвитку, а не фізіологічні потреби населення.

Галина Третьякова
Галина Третьякова впевнена, що населенню цілком достатньо мінімалки / facebook.com/Галина Третьякова

Одіозна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова знову потрапила в скандал. Вона впевнена,що українцям достатньо 5-5, 5 тис.грн зарплати для задоволення всіх "фізіологічних" потреб.

Як пише Страна, нардеп зазначила, що потрібно "орієнтуватися на соціальний або національний прожитковий мінімум, а не на фізіологічний". Тому сума не повинна перевищувати 6-7 тисяч.

"Сьогодні на фізіологічному рівні, я вважаю,що цей рівень повинен бути 5-5, 5 тисячі гривень", - відповіла Третьякова на питання про гідну зарплату для українців.

Разом з цим, колеги народної обраниці виявилися більш "щедрими". Вони "вболівають" за те, щоб місцеве населення отримувало від 20 тис.грн на місяць, а то й більше.

Як відомо, середня місячна зарплата самої Третьякової торік склала 42,5 тис. грн.

Зазначимо, раніше Третьякова скаржилася, що депутатам мало зарплати в 30 тис.грн. Також вона пропонувала скасувати перенесення робочих і святкових днів в нашій країні.

Крім цього, вона вразила українців висловлюванням про те, що держава іноді надає кошти сім'ям, у яких діти "низької якості".

зарплаты Дєньгін народний депутат Україна
Зараз ви переглядаєте новину «Відзначилася заявою: нардеп Третьякова вважає, що українцям вистачить і 5 тис. грн зарплати». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
З Днем медичного працівника: душевні привітання і прикольні картинкиЗ Днем медичного працівника: душевні привітання і прикольні картинки Цей фрукт допомагає знизити тиск: лікар пояснив, як не звести користь нанівецьЦей фрукт допомагає знизити тиск: лікар пояснив, як не звести користь нанівець Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешнюЛікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню Вбивця спокійно спав під плач рідні: що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистомВбивця спокійно спав під плач рідні: що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом Чому США ніколи не здадуть Україну РосіїЧому США ніколи не здадуть Україну Росії

Останні новини

02:16

Гороскоп на завтра 21 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: особлива людина та потужне почуття

01:17

Дострокові вибори до Верховної Ради: Разумков розкрив плани Зеленського Відео

00:51

"Україна перетворилася на наркомана": експерт пояснив, чому потрібно відмовитися від кредитів МВФ Відео

00:49

У Криму вибухнули різкою заявою на адресу України після слів Данилова про воду на півострові Відео

00:19

Гороскоп на cьогодні 20 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкий відхід удачі та зростання любові Відео

Реклама
00:15

Красиві привітання з Святою Трійцею 2021: вірші, смс, проза і живі листівки

00:07

"Чекаємо з нетерпінням": у МЗС зробили заяву щодо СП-2 і оголосили про газову співпрацю з Туреччиною Відео

19 червня, субота
23:17

Перелом черепа, струс мозку та травма ноги: у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево Відео

23:05

"Деякі можуть зірватися". Чого побоюватися у повний Місяць в червні 2021 року – прогноз астрологів Відео

22:57

В ООН б'ють на сполох через переслідування і тортури кримчан окупантами

22:44

Чоловік Наді Дорофєєвої пообіцяв "переворот" в Instagram за однієї умови

22:20

Лікарі розповіли, кому не можна їсти помідори та чи рятують вони від раку Відео

22:09

Знесло ворота і брудне болото: повінь у Керчі відправила під воду 10-тисячний стадіон Відео

21:56

Загибель малюка в Києві: з'явилися моторошні подробиці трагедії

21:29

Пішов із життя популярний український блогер

21:21

Вступ України до НАТО: у США розкрили головну помилку Зеленського Відео

21:11

Ловити крокодилів - справа непроста: у Ялті зубасті хижаки несподівано знайшли свободу Відео

20:54

"Путін-ху * ло": під час матчу українські вболівальники виконали скандальний хіт Відео

20:43

Наймодніші короткі стрижки 2021 для жінок після 40 років з ефектом омолодження Відео

20:12

"Краще, ніж секс і день народження": директорка турагентства позлорадствовала повені в Ялті Відео

Реклама
19:39

У центрі Москви спалахнув склад пітард, величезну пожежу гасить авіація Відео

19:20

Природна катастрофа у Ялті: у місті немає води, заборонено купатися в морі, а люди втратили майно Відео

19:14

Вандали нещадно розтрощили та обікрали електричку

18:42

Світ на порозі тривожних подій: чому слід готуватися до загострення відносин Заходу і Росії Погляд

18:35

У центрі Житомира вантажівка "пішла" під асфальт

18:02

"Мазохісти" : у Лаврова різко відреагували на плани України щодо Криму Відео

17:23

"Батько спав п'яний": у Києві з сьомого поверху випала 2-річна дитина

17:00

Масове отруєння у Харкові: прокуратура опублікувала фото кухні Якіторії та мафії

16:48

Дівчинку шукали п'ять днів та знайшли тіло: у Нікополі сталася трагедія Фото Відео

16:46

5 простих речей, які допомагають виглядати молодшою за свої роки Відео

15:52

Били в голову і закидали яйцями: у Києві агресивні підлітки знущалися з 12-річної дівчинки Відео

15:14

У Міноборони назвали фейк про заморожування військової допомоги США провокацією Москви Відео

15:05

У Рівненській області кінь задушив батька дев'яти дітей

14:53

Співачка МакSим в комі та під апаратом ШВЛ: що сталося

14:08

За 30 років перетвориться на пустелю: Україна переходить до зони надвисоких температур і катаклізмів Відео

13:41

Депутат партії Путіна виклав напис Чукотка-2021 з трупів птахів

12:57

Постріл у молоко: Лукашенко заявив, що Мінськ не прийматиме літаки з Києва Відео

12:35

Хотів вразити подружку: під Києвом 13-річний хлопчик загинув під потягом заради селфі

12:20

Експерт розповів, чим загрожує підвищення акцизних податків для бізнесу на тлі коронакризи

11:54

Відмивання доходів та ухилення від сплати податків: проти Шарія відкрили нові справи Відео

Реклама
11:44

У лікарні не вистачило місць: у Харкові зростає кількість отруєних суші в ресторані Відео

11:20

"Ніякого результату": експерт розкритикував владу за постійну зміну правил гри для бізнесу

10:45

У Києві співробітниця наукового інституту поцупила псевдочуму: спливли несподівані деталі Відео

10:34

Масштабний потоп в окупованій Ялті: один загиблий, близько 20 постраждалих Фото Відео

09:29

Хотіли швидко перебігти проспект: у Києві фура на швидкості розчавила чоловіка і жінку

09:18

На Черкащині мати учениці зламала хребет, роблячи ремонт у школі

08:29

Коронавірус в Україні 19 червня: заразилися понад 850 осіб, 23 з них – діти Відео

08:13

У Росії розбився літак, багато жертв і постраждалих

07:57

У США 13-річна дівчинка за наказом жорстокої матері закопала у дворі 4-річну сестру Відео

07:45

Чому США ніколи не здадуть Україну Росії Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти