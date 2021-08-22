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Пенсія в 7 тисяч гривень: у Мінсоцполітики розповіли, хто зможе її отримати

22 серпня 2021, 07:45

Розрахунки базуються на тому, кажуть у відомстві, що після завершення роботи пенсіонер отримуватиме "накопичувальну" пенсію як мінімум 15 років.

Пенсія
Пенсія в 7 тисяч гривень : у Мінсоцполітики розповіли, хто зможе її отримати / УНІАН

Аналітики Мінсоцполітики розрахували, за яких умов працюючі громадяни в Україні зможуть у перспективі отримувати пенсію у розмірі близько семи тисяч гривень на місяць. Як повідомляють у відомстві, такий стан речей, стане можливим за наявності повного страхового стажу і в солідарній, і в накопичувальній системах пенсійного забезпечення.

Для вищевказаних виплат зарплата українця повинна становити не менше 15 тисяч гривень, а відрахування на власний Пенсійний накопичувальний рахунок із сум сплаченого ним ПДФО — 2% зарплати (ще 2% повинен буде відраховувати в цей же фонд роботодавець — із сум ЄСВ).

У той же час умовами отримання високої пенсії є стабільна прибутковість коштів, перерахованих на пенсійний рахунок — вона повинна як мінімум на 0,25% перевищувати інфляцію, а також зберігати середню пенсію з солідарної системи на рівні не менше 3,6 тисячі гривень.

І нарешті, кажуть у Мінсоцполітики, розрахунки базуються на тому, що після завершення роботи пенсіонер отримуватиме "накопичувальну" пенсію як мінімум 15 років.

Таким чином, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень, а разом з "солідарною" пенсією — понад 6,7 тисячі гривень, що відповідає 45% від його зарплати.

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Нагадаємо, раніше з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

В Україні з 1 грудня нинішнього року мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1854 до 1934 гривень. В результаті максимальна виплата збільшиться на 800 гривень - до 19340.

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