Пенсія в Україні зросла не для всіх: що чекає українських пенсіонерів

Пенсії в Україні зросли з 1 липня / УНІАН

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні підвищаться пенсійні виплати, але не для всіх.

"Це стосується всіх, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму... Це близько 5-6 млн пенсіонерів, це не все, а приблизно половина пенсіонерів", - сказав радник міністра соцполітики Микола Шамбір.

Радник також уточнив, що доплата 400 гривень до пенсій буде здійснюватися в жовтні, а не з 1 липня, як деякі сподівалися.

"75 + (вік пенсіонерів - ред.), постановою Кабінету Міністрів передбачено з 1 жовтня, в жовтні ми встановимо підвищення цим людям. Перенесення дати з липня на жовтень було в лютому, коли приймали бюджет Пенсійного фонду, приймали рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Принциповим питанням було індексацію зробити саме з 1 березня. І ці люди, як і всі пенсіонери, також отримали індексацію пенсій", - сказав Шамбір.

Радник зазначив, що коштів для підвищення і доплати достатньо.

Реклама

"Кошти передбачені бюджетом Пенсійного фонду, в законі про Бюджет встановлено прожитковий мінімум, кошти передбачені Пенсійному фонду", - сказав чиновник.

Зазначимо, що з 1 липня для осіб, які втратили працездатність, мінімальна пенсія підвищується з 1 769 грн до 1 854 грн.

читайте такожПідвищення пенсій у липні не буде: коли Мінсоцполітики оформить надбавку

Також з 1 липня буде встановлено підвищення в розмірі 100 грн до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня 2021 року з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення складе близько трьохсот.