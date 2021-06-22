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Перерахунок пенсій з 1 липня: скільки грошей докинуть через стаж

22 червня 2021, 10:56

В Україні прямо відразу з початку другого літнього місяця нинішнього року відбудеться черговий і плановий перерахунок пенсій. Така інформація є в бюджеті ПФУ.

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Перерахунок пенсій з 1 липня: скільки грошей закинуть через стаж / УНІАН

В Україні з 1 липня нинішнього року планують перерахувати мінімальні та максимальні пенсії. Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду.

У документах повідомляється, що збільшиться також і надбавка за стаж понад норму. Наприклад, до 1 липня надбавка за стаж наднорми становить 17,69 гривні за кожен рік. І після 1 липня збільшиться до 18,54 гривні. Наприклад, за десять років додаткового стажу надбавка збільшиться з 176,9 до 185,4 гривні.

Право на надбавку за стаж має:

  • жінки, які мають більше 30 років стажу;
  • чоловіки, які мають більше 35 років стажу.

Також збільшиться і розмір мінімальної пенсії - з 1769 до 1854 гривні. Максимальну виплату перерахують з 17 690 до 18 540 гривень. Відповідно, надбавка складе до 850 гривень.

Правда, максимальну пенсію отримують незначне число пенсіонерів. Більшість же можуть розраховувати на виплату до трьох тисяч гривень, а підвищення в липні вони отримають тільки в тому випадку, якщо у них є додатковий стаж.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

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