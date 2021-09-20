Платити за газ в 1,5-2 рази більше: експерти попередили українців про небезпеку

Експерти попередили українців про небезпеку / УНІАН

Є досить висока ймовірність того, що українські споживачі можуть при отриманні платіжки за газ виявити, що в квитанції вказано або Полуторний, або подвійний тариф. Про це повідомляє портал Факт з посиланням на думку експертів.

Такий стан речей складеться в тому випадку, якщо законтрактований постачальник газу не може виконати зобов'язання, і споживача переведуть до "постачальника останньої надії".

Різниця в тарифах у традиційного газопостачальника і постачальника "останньої надії" може відрізнятися в 1,5−2 рази. Наприклад, "Нафтогаз", який став постачальником останньої надії для 600 тисяч домогосподарств, встановив на вересень тариф 12 гривень за кубометр, а в жовтні ще раз його перегляне. Тим часом у деяких компаній місячні тарифи на газ становлять близько 7-8 гривень за кубометр. Навіть у "Нафтогазу" в річному і сезонному тарифі закладена ціна 7,96 гривень/кубометр.

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Постачальник "останньої надії" забезпечує газом споживачів, якщо попередній оператор припинив діяльність, оголосив себе банкрутом або з інших причин не може виконувати зобов'язання. Компанія, що прийшла на заміну, гарантує поставки протягом 60 днів, а за цей час споживач повинен знайти нового постачальника. Якщо такої не знайдеться, газопостачання буде припинено.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ. У зв'язку з цим кажуть експерти, опалення має подорожчати в середньому на 15-20%.

Екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко допустив, що Україна з імовірністю 99 відсотків зіткнеться з проблемами в питанні генерації електроенергії через відсутні три мільйони тонн вугілля.

"І нам доведеться просити електроенергію знаєте у кого. Ми, на превеликий жаль, підставилися. І в цій ситуації я не виключаю, що, залежно від температури взимку, в грудні-січні може бути ситуація, коли фізично не вистачатиме обсягів газу", - упевнений він.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що Україна опинилася в невигідному становищі після зльоту цін на газ.