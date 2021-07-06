Сплачувати за теплопостачання влітку: жителі Києва отримають нові платіжки

Кияни заборгували Київтеплоенерго 3,6 млрд грн / УНІАН

Жителі Києва отримуватимуть нові квитанції, в яких з'явиться графа з авансовим платежем за опалення. З'явиться можливість заздалегідь, влітку, заплатити за теплопостачання. Столичні чиновники вважають, що передоплата допоможе знизити навантаження на споживачів і оптимізує платежі.

Як повідомляє РБК-Україна, нова графа в квитанціях, надісланих підприємством Київтеплоенерго, з'явиться вже в липні. Передбачається, що авансова оплата за опалення знизить рівень навантаження на споживачів, яке буде взимку. Аванс становить 10 гривень за квадратний метр опалювальної площі.

Як виглядає нова платіжка

Платіжка з графою про аванс / Скріншот РБК-Україна

Втім, впровадження авансового платежу - ідея не нова. Подібна система існувала раніше, коли платежі за теплопостачання рівномірно були розподілені протягом усього року.

Крім того, жителям столиці нагадують про те, що сплативши вчасно за опалення, можна уникнути штрафів (інфляційна складова складає +3% річних до загальної суми).

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Платіжка зі штрафом / Скріншот РБК-Україна

Сьогодні загальна заборгованість киян перед Київтеплоенерго - 3,6 мільярда гривень. Причому з них 2,06 млрд – це борг за теплопостачання.читайте такожУ Кабміні попередили про стрибок тарифів: українці заплатять більше за опалення і гарячу воду

Як організувати перегляд боргу

Якщо піти на реструктуризацію заборгованості, то можна заощадити до 30% на сплаті судових і виконавчих зборів. Для цього киянам слід звернутися до Центру комунального сервісу.

Як звернутися в Центр комунального сервісу

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Написати листа за адресою: СП Енергозбут КП Київтеплоенерго (вулиця Жилянська, 83/53)

Нагадаємо, 25 червня газопостачальна компанія Нафтогаз України оголосила ціну на газ для населення на липень. Вартість кубічного палива метра становить 13,13 гривень. Минулого місяця кубометр коштував 11,94 грн.