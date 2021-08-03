"Подарунок до Дня Незалежності": Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ

Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ 23 серпня / Reuters

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів США. Про це 3 серпня у соцмережі Facebook повідомив заступник виконавчого директора в МВФ від Української держави Владислав Рашкован.

За словами чиновника, видачу коштів вже погодила Рада виконавчих директорів МВФ, розподіливши 650 мільярдів США між країнами-членами.

"Увечері 2 серпня управлінські МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокації СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно і безумовно отримає понад 2,7 млрд доларів США", – написав він.

За його словами, сам розподіл пройде 23 серпня. Рашкован назвав це "хорошим подарунком" для нашої країни, який вона отримає до 30-річчя Незалежності.

читайте такожУ Зеленського назвали ключову умову для отримання нового траншу МВФ

Реклама

Нагадаємо, раніше, 13 лютого 2021 року, в МВФ зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".