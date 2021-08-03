УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Подарунок до Дня Незалежності": Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ

3 серпня 2021, 10:24

За словами чиновників, видачу коштів вже погодила Рада виконавчих директорів МВФ, розподіливши 650 мільярдів США між країнами-членами.

МВФ емблема
Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ 23 серпня / Reuters

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів США. Про це 3 серпня у соцмережі Facebook повідомив заступник виконавчого директора в МВФ від Української держави Владислав Рашкован.

За словами чиновника, видачу коштів вже погодила Рада виконавчих директорів МВФ, розподіливши 650 мільярдів США між країнами-членами.

"Увечері 2 серпня управлінські МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокації СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно і безумовно отримає понад 2,7 млрд доларів США", – написав він.

За його словами, сам розподіл пройде 23 серпня. Рашкован назвав це "хорошим подарунком" для нашої країни, який вона отримає до 30-річчя Незалежності.

читайте такожУ Зеленського назвали ключову умову для отримання нового траншу МВФ

Реклама

Нагадаємо, раніше, 13 лютого 2021 року, в МВФ зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

кредит МВФ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Подарунок до Дня Незалежності": Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміниКоли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміни У Сумах чоловік двічі по-звірячому зґвалтував у машині і п'ять годин знущався над дівчиноюУ Сумах чоловік двічі по-звірячому зґвалтував у машині і п'ять годин знущався над дівчиною Бухгалтери, економісти та юристи "зникнуть" до 2030 року: 13 "непотрібних" професій у майбутньомуБухгалтери, економісти та юристи "зникнуть" до 2030 року: 13 "непотрібних" професій у майбутньому В Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негодаВ Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негода Атака РФ на Україну призведе до потужного удару: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2Атака РФ на Україну призведе до потужного удару: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2

Останні новини

12:51

Лікарні Маріуполя та Покровська отримали кисень від Метінвесту: хворі на COVID-19 зможуть дихати

12:37

Коли День Незалежності в 2021 році: скільки будуть відпочивати українці

12:34

Заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України готуються вже майже рік – Кирило Тимошенко

12:31

Вийшов повноцінний трейлер гендерно і расово нейтральної Попелюшки Відео

12:26

Чудовий порятунок: на Тернопільщині бабуся випала з 5-го поверху і повисла на мотузках для білизни Відео

Реклама
12:06

15 років в'язниці за бойову гранату: у поліції розповіли деталі захоплення Кабміну ветераном АТО

11:52

На Кабмін напав ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою Відео

11:44

Сильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережити Відео

11:30

Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали Відео

11:29

Хаотичні удари і справжня боротьба: у метро Києва два пасажири побилися на ескалаторі Відео

10:37

"Всіх здаєте в обмін на свободу": Богдан запропонував Чаусу захист у суді Відео

10:26

Текла брудна вода по асфальту: у Києві бездомна прала білизну прямо біля вокзалу Відео

10:21

Без шантажу і підвищених тонів: у МЗС назвали масштабний сценарій зустрічі Зеленського і Байдена Відео

10:21

Перший дзвінок 2021 в Україні: коли і як діти навчатимуться в умовах епідемії, розклад канікул

10:09

Налетить потужний ураган і град: в Україні оголошено штормове попередження Відео

10:03

Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i" Відео

10:00

У Києві п'яний чоловік спалив кафе, в якому йому не сподобалося обслуговування

09:28

Для українців перерахують пенсії: кому покладена надбавка в 800 гривень Відео

09:25

По-звірячому знущався і втік: у Запорізькій області чоловік на швидкості задавив свою дружину Відео

09:18

Спалах COVID-19 у вересні-жовтні і карантинні штрафи: в РНБО попередили про небезпеку Дельти Відео

Реклама
09:07

Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено 984 нових випадки зараження вірусом

08:35

Спека, дощі та грози: якою і де буде погода в Україні на початку серпня Відео

07:45

Чому справа Чауса не призведе до глобальних наслідків Погляд

07:25

Нова ядерна зброя України замість Будапештського меморандуму: Захід попередили про ультиматум Відео

07:05

У 1000 разів більше вірусу у організмі, ніж з SARS-CoV-2: Дельту порівняли з "лісовою пожежею" Відео

07:03

Астролог розповів, заради якої посади Аваков відмовився очолювати МВС Відео

06:30

Справа Шишова може повторити долю Павла Шеремета Погляд

05:28

Війна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 року

05:02

Фіналістка Холостяка топлес і в елегантних рукавичках зухвало показала груди

04:45

Дієтолог розповів, чи існує Небезпечний метод заварки чаю та кави Відео

04:22

"Ворог №1": експерт пояснив, чому загибель Шишова вигідна Росії Відео

03:50

Які ранкові звички наближають смерть організму - відповідь вчених Відео

03:02

Значення імені Борис: доля, характер і сумісність з іншими іменами

02:16

"Солодка цукерка": Настя Каменських без ліфчика засвітила шикарний бюст

01:37

Робота команди ліквідаторів: спливла несподівана версія загибелі білоруського опозиціонера Шишова

00:51

Вчені розповіли, чому небезпечно готувати їжу на дровах і вугіллі Відео

00:20

Гороскоп на сьогодні 4 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів або матеріальні бонуси Відео

00:06

Сварки на порозі: чому не можна розсипати сіль

03 серпня, вівторок
23:51

Після аварії на Рівнеазоті ґрунт "кишить" небезпечними речовинами Відео

23:34

Літали дахи і знищило врожай: на Рівненщині негода наробила біди Відео

Реклама
23:08

У столиці розлючений відвідувач підпалив кафе

22:44

На Україну налетить ураган і накриє холодними зливами: де чекати небезпечної погоди Відео

22:30

Мама втратила єдину дочку: у Львові трагічно загинула 18-річна дівчина через потужну бурю Відео

22:18

Росія ніколи не покине Донецьк та Луганськ - Захарова

21:52

Побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої: суд заарештував винуватця Відео

21:46

НАБУ затримало колишнього суддю Миколу Чауса Відео

21:19

"Пора взяти в руки вила" : у Києві організували акцію в пам'ять про загиблого Шишова Фото Відео

21:06

Смерть Шишова: у Bellingcat вважають, що в Києві орудують співробітники ФСБ Відео

20:45

"Це нас вбиває": Комаровський різко висловився про "мовні норми" Відео

20:27

В Україні з 1 вересня змінять тарифи на електроенергію Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти