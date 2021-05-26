Підвищення цін на метро Києва: названо максимальну вартість

Поїздка у київському метро не подорожчає до 20-25 грн, запевнив Віталій Кличко / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ціна проїзду в метро може підвищитися вже найближчим часом. За його словами, влада зробить так, щоб подорожчання проїзду не сильно вдарило по людях.

Вартість поїздки у підземці столична влада не планує підіймати до 20-25 гривень, розповів очільник міста в ефірі каналу Наш.

Мер підкреслив, що зараз ціни на проїзд у Києві найнижчі в Європі.

"...Сьогодні проїзд у Києві найдешевший в Європі, і ми бачимо, що мери інших міст підняли проїзд. У нас транспортна галузь дотаційна – майже 3 млрд гривень ми дотуємо. Це заробітні плати, метро, дороги та рухомий склад", – сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що колектив комунального підприємства Київський метрополітен попросив столичну владу підвищити вартість проїзду. У КП зазначили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у підземці у 2021 році – 21,05 грн.

Нагадаємо, у Києві в липні 2018 року вартість проїзду у громадському транспорті підскочила. Поїздки у метро здорожчали з 5 до 8 грн. Також 8 гривень став коштувати проїзд у наземному транспорті (до здорожчання вартував 4 грн).

Наприкінці квітня поточного року стало відомо, що у столиці у низці маршрутних таксі проїзд з 8 гривень подорожчав до 10 грн.