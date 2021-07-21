Підвищення пенсій на 466 гривень: у Раді назвали умови і розписали графік / УНІАН

Мінімальна пенсія в Україні у найближчі три роки буде підвищена в середньому на 466 гривень. Про це йдеться в Бюджетної резолюції, яку нещодавно затвердили депутати Верховної Ради.

Істотне підвищення торкнеться в першу чергу тих українців, у кого є необхідний страховий стаж і хто вже досяг пенсійного віку. Крім того, мінімальна пенсія для окремих категорій не може бути нижче 40% від мінімальної зарплати.

Як змінюватиметься розмір мінімальної пенсії:

З 1 грудня 2021 року – 2600 гривень (при мінімальній зарплаті 6500 гривень);

З 1 жовтня 2022 року – 2680 гривень (при мінімальній зарплаті 6700 гривень);

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З 1 січня 2023 року – 2870 гривень (при мінімальній зарплаті 7176 гривень);

З 1 січня 2024 року – 3066 гривень (при мінімальній зарплаті 7665 гривень).

Кому напевно підвищать пенсії в Україні:

Розмір мінімальної пенсії буде підніматися для тих, хто вже досяг 65-річного віку і має необхідний трудовий стаж для нарахування пенсії: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

До того керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила про те, що в липні нинішнього року добавки до пенсії почали отримувати пенсіонери з інвалідністю першої групи, які отримують менше 2,2 тисячі гривень.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.