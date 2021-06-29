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Підвищили, але не всім: Рада проголосувала за підвищення пенсій українцям

29 червня 2021, 20:55

Збільшення виплат стосується тільки чорнобильців. У решти категорій населення пенсії залишилися на колишньому рівні.

Пенсии
Пенсии повысили только чернобыльцам / УНИАН

Верховна Рада України у вівторок, 29 червня, прийняла закон про підвищення розміру пенсійних виплат постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє УНІАН, за прийняття відповідного закону проголосували 297 народних депутатів України.

Згідно з документом, пенсії ліквидаторам I групи інвалидності будуть підвищені до 16 тис. грн, ліквідаторам II групи - встановлені на рівні від 13 тис. грн, для III групи - від 9 тис. грн.

Крім цього, законом передбачається "врегулювати питання обчислення заробітної плати з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, при призначенні пенсії для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

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Відзначається, що додаткова пенсія за шкоду здоров'ю та щомісячні компенсації сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються повністю.

Також документ уточнює пільги щодо обчислення заробітної плати, яка необхідна для визначення розміру пенсії.

Наприклад, якщо громадянин, який звернувся за пенсійною виплатою, пропрацював на територіях радіоактивного забруднення:

  • менше 12 місяців - заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на число цих місяців;
  • не менше тридцяти календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактично відпрацьовані тридцять календарних днів роботи;
  • менше місяця - заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Закон "Про внесення змін до закону України" Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (законопроект №4555) вступає в силу з 1 липня 2021 року. Однак збільшення пенсій передбачено тільки в 2022 році.

Раніше Главред повідомляв:

З 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

В Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня і відклали обов'язковий переклад виплат пенсії.

Верховна Рада ЧАЭС виплати пенсії новини України
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