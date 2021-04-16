Представники бізнесу розповіли, на які ціни чекати українцям у 2021-му

Керівники українських підприємств поділилися своїми діловими очікуваннями.
У найближчі дванадцять місяців інфляція в Україні складе 7,7%. Це менше, ніж прогнозувалося раніше (7,9%).
Як свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2021 року, майже половина респондентів очікує, що ціни в Україні за вказаний період зростуть на 7,5%.
Дане опитування провів Національний банк України серед керівників 687 підприємств. Відзначається, що в документі представлена лише думка респондентів-керівників підприємств – але не оцінки Нацбанку.
Ціни в Україні: новини
- У березні 2021 року повідомлялося, що ціни на продукти в Україні рекордно злетять. За даними економістів, приріст у вартості відбуватиметься на 5-6% для рослинних продуктів.
- У квітні 2021 року експерти прогнозували, які продукти в Україні сильно подорожчають. Експерт очікує, що протягом 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%.
- Держстат оприлюднив дані середніх споживчих цін на товари та послуги в Україні. Найбільше підскочили в ціні яблука: вони подорожчали в два рази з початку року.
- У квітні влада пообіцяла, що ціна на цукор в Україні кардинально зміниться. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства країни має намір вирішити питання з імпортом дешевшої продукції.
Автор: Діана Бєловодська