Представники бізнесу розповіли, на які ціни чекати українцям у 2021-му

Що буде з цінами в Україні в 2021 році: озвучено прогноз / УНІАН

У найближчі дванадцять місяців інфляція в Україні складе 7,7%. Це менше, ніж прогнозувалося раніше (7,9%).

Як свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2021 року, майже половина респондентів очікує, що ціни в Україні за вказаний період зростуть на 7,5%.

Дане опитування провів Національний банк України серед керівників 687 підприємств. Відзначається, що в документі представлена лише думка респондентів-керівників підприємств – але не оцінки Нацбанку.

Ціни в Україні: новини