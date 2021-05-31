Ніякої політики: в Білорусі обіцяють продовжити продавати Україні бензин

У Білоруській нафтовій компанії прокоментували постачання бензину в Україну.
У Білоруській нафтовій компанії прокоментували ситуацію навколо постачання в Україну бензину А-95.
БНК не має наміру припиняти постачання бензину А-95 в Україну, повідомив заступник генерального директора БНК-Україна Сергій Мельников у коментарі LB.ua.
Офіційний представник БНК запевняє, що ніякої заборони на постачання пального в Україну немає.
"Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського нафтопереробного заводу, який почнеться з 1 червня. Щодо інших продуктів ніяких заборон немає і ніякого політичного підґрунтя теж немає", - повідомив Мельников.
За його словами, ремонтні роботи можуть тривати два тижні.
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Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер пальне в Україну доведеться доставляти морем.
Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною:
- Раніше повідомлялося про те, що Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів строком на 6 місяців.
- Таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
- Під обмеження потрапили імпорт В Білорусь: кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, плит ДСП і ДВП, туалетного паперу і упаковки, цегли, керамічної плитки, скляних ампул, с/г техніки для посіву, пральних Маші і меблів.
- Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
- Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).
- Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
- Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.