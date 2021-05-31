Ніякої політики: в Білорусі обіцяють продовжити продавати Україні бензин

У БНК прокоментували постачання бензину в Україну / УНІАН

У Білоруській нафтовій компанії прокоментували ситуацію навколо постачання в Україну бензину А-95.

БНК не має наміру припиняти постачання бензину А-95 в Україну, повідомив заступник генерального директора БНК-Україна Сергій Мельников у коментарі LB.ua.

Офіційний представник БНК запевняє, що ніякої заборони на постачання пального в Україну немає.

"Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського нафтопереробного заводу, який почнеться з 1 червня. Щодо інших продуктів ніяких заборон немає і ніякого політичного підґрунтя теж немає", - повідомив Мельников.

За його словами, ремонтні роботи можуть тривати два тижні.

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Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер пальне в Україну доведеться доставляти морем.

Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною: