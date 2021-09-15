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Надбавка в 300 грн: Шмигаль розповів, коли українці отримають доплати до пенсій

15 вересня 2021, 15:07

Збільшені пенсійні виплати населення отримуватиме наступного року.

Шмигаль
Шмигаль анонсував збільшення пенсій / УНІАН

З 1 жовтня 2022 року пенсіонери віком 70-75 років отримуватимуть збільшені пенсійні виплати. Зокрема, щомісяця вони отримуватимуть доплати в сумі до 300 грн.

Про це під час засідання Уряду 15 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це стосуватиметься тих категорій громадян, у яких пенсії менші за середню заробітну плату минулого року.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що у 2021 році на українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

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пенсії виплати пенсії Денис Шмигаль
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