Природний газ в Україні запропонували замінити аналогом: скільки коштує паливо

Україна здатна щорічно "видобувати" 8 млрд "кубів" біометану. При цьому населення за 2020 рік спожило майже стільки ж природного газу.
В Україні заявили про можливість замістити природний газ його аналогом, який виробляється з сільськогосподарських відходів. Йдеться про біометан. Обидва ресурси ідентичні за своїми характеристиками і є взаємозамінними.
Країна потенційно здатна щорічно "видобувати" 8 млрд куб.м такого палива. При цьому населення за 2020 рік спожило майже стільки ж природного газу, пише UBR.
Ще 7,6 млрд "кубів" блакитного палива віддали для виробництва теплової енергії – саме в цьому секторі, а також в електроенергетиці, чиновники бачать основу майбутнього заміщення природного газу біометаном.
Досі широкому застосуванню біометану заважала відсутність в Україні необхідної законодавчої бази. Цю проблему покликаний усунути законопроект від Міненергетики та Держагентства енергоефективності.
Але в найближчі роки не йтиметься про заміщення природного газу біометаном. Справа в тому, що біометан вдвічі дорожче за свій викопний аналог. На сьогоднішній день вартість біометану, в залежності від вихідної сировини, перебуває в діапазоні 350-700 доларів за 1 тис. куб. м, в той час як у природного газу – 250 доларів за 1 тис. куб. м.
Тому в Україні біометан не виробляють. На ринку працюють лише компанії, що випускають неочищений, дешевший в собівартості біогаз для виробництва з нього електроенергії за "зеленим" тарифом.
Експерти вважають, що найперспективніший напрямок збуту біометану - експорт до Євросоюзу. Справа в тому, що країни ЄС багатші, вони можуть заплатити за це паливо. До того ж там давно запроваджено податки на викиди CO2 і, у зв'язку з цим, вище вартість традиційної енергії.
Довідка. Біометан - це біогаз, але очищений до фізико-технічних характеристик, які потрібні для його закачування в газотранспортну (ГТС) і газорозподільні системи (ГРС).
Біогаз виробляється методом анаеробного зброджування органічних речовин.
Очищений біогаз вже сьогодні дозволено поставляти через українську ГТС. Але фактично робити це неможливо з кількох причин. По-перше, це викликано відсутністю в законодавстві самого поняття біометану, а також інструментів його подальшої верифікації після потрапляння в систему – в ній гази будь-якого походження змішуються. Тому виробник біогазу, який закачав його в ГТС, вважався б продавцем природного газу.
Транзит газу через Україну - про що писав Главред:
- 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
- Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.
- Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію та Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.
- Експерт з питань енергетики Валентин Землянський вважає, що після закінчення чинного контракту між Нафтогазом і Газпромом і завершення будівництва Північний потік-2 транзит газу через Україну може повністю припинитися. Долю України, як країни-транзитера, вирішуватиме Євросоюз і Росія.
- Через те, що російський Газпром продовжує знижувати постачання газу через Україну у країни Євросоюзу, відправляючи паливо в обхід української ГТС, українцям може загрожувати підвищення тарифів на газ.