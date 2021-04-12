УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Природний газ в Україні запропонували замінити аналогом: скільки коштує паливо

12 квітня 2021, 11:58

Україна здатна щорічно "видобувати" 8 млрд "кубів" біометану. При цьому населення за 2020 рік спожило майже стільки ж природного газу.

ГТС України
Очищений біогаз вже сьогодні дозволено постачати через українську ГТС / УНІАН

В Україні заявили про можливість замістити природний газ його аналогом, який виробляється з сільськогосподарських відходів. Йдеться про біометан. Обидва ресурси ідентичні за своїми характеристиками і є взаємозамінними.

Країна потенційно здатна щорічно "видобувати" 8 млрд куб.м такого палива. При цьому населення за 2020 рік спожило майже стільки ж природного газу, пише UBR.

Ще 7,6 млрд "кубів" блакитного палива віддали для виробництва теплової енергії – саме в цьому секторі, а також в електроенергетиці, чиновники бачать основу майбутнього заміщення природного газу біометаном.

Досі широкому застосуванню біометану заважала відсутність в Україні необхідної законодавчої бази. Цю проблему покликаний усунути законопроект від Міненергетики та Держагентства енергоефективності.

Але в найближчі роки не йтиметься про заміщення природного газу біометаном. Справа в тому, що біометан вдвічі дорожче за свій викопний аналог. На сьогоднішній день вартість біометану, в залежності від вихідної сировини, перебуває в діапазоні 350-700 доларів за 1 тис. куб. м, в той час як у природного газу – 250 доларів за 1 тис. куб. м.

Тому в Україні біометан не виробляють. На ринку працюють лише компанії, що випускають неочищений, дешевший в собівартості біогаз для виробництва з нього електроенергії за "зеленим" тарифом.

Експерти вважають, що найперспективніший напрямок збуту біометану - експорт до Євросоюзу. Справа в тому, що країни ЄС багатші, вони можуть заплатити за це паливо. До того ж там давно запроваджено податки на викиди CO2 і, у зв'язку з цим, вище вартість традиційної енергії.

Довідка. Біометан - це біогаз, але очищений до фізико-технічних характеристик, які потрібні для його закачування в газотранспортну (ГТС) і газорозподільні системи (ГРС).

Біогаз виробляється методом анаеробного зброджування органічних речовин.

Очищений біогаз вже сьогодні дозволено поставляти через українську ГТС. Але фактично робити це неможливо з кількох причин. По-перше, це викликано відсутністю в законодавстві самого поняття біометану, а також інструментів його подальшої верифікації після потрапляння в систему – в ній гази будь-якого походження змішуються. Тому виробник біогазу, який закачав його в ГТС, вважався б продавцем природного газу.

Транзит газу через Україну - про що писав Главред:

  • 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
  • Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.
  • Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію та Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.
  • Експерт з питань енергетики Валентин Землянський вважає, що після закінчення чинного контракту між Нафтогазом і Газпромом і завершення будівництва Північний потік-2 транзит газу через Україну може повністю припинитися. Долю України, як країни-транзитера, вирішуватиме Євросоюз і Росія.
  • Через те, що російський Газпром продовжує знижувати постачання газу через Україну у країни Євросоюзу, відправляючи паливо в обхід української ГТС, українцям може загрожувати підвищення тарифів на газ.

Євросоюз газ новини Умані біометан
Зараз ви переглядаєте новину «Природний газ в Україні запропонували замінити аналогом: скільки коштує паливо». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Надя Дорофєєва представила нову пісню zavisimostНадя Дорофєєва представила нову пісню zavisimost Масло або маргарин: дивовижна правда від лікарівМасло або маргарин: дивовижна правда від лікарів З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кісткиРак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну

Останні новини

10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
Реклама
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
Реклама
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
Реклама
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти