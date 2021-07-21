ПриватБанк блокує карти українців на 120 днів: що потрібно знати, щоб уникнути цього

ПриватБанк має право перевіряти клієнтів / Facebook

ПриватБанк заблокував повністю всі карти свого клієнта, який раніше проводив безліч операцій по рахунках. Зокрема, займався купівлею-продажем криптовалют.

Як пише Obozrevatel, на рахунку "жертви" Залишилося 23 тисячі грн, які вона ніяк не може перевести в готівку. А в банку обіцяють повернути доступ до рахунків тільки через 120 днів.

Про це написав на форумі Мінфіну один з клієнтів банку, отримавши у відповідь, "що треба почекати".

"Одного разу Приват заблокував всі мої 5-6 карт, якими я користуюся вже більше п'яти років! І змусили чекати спочатку 5 днів, потім 14, потім знову 15. Всього це зайняло 40 днів. У підсумку їм передзвонили і сказали почекати 120 днів", - написала клієнт банку.

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Тим часом, ЗМІ з'ясували, що рахунок може бути заблокований за підсумками фінансового моніторингу. У разі, якщо клієнт постійно переводив і отримував гроші з різних рахунків, а суми не підтверджувалися офіційним доходом, банк був змушений реагувати на такі операції.

"Раніше з вами зв'язався співробітник банку і надав інформацію про вашу проблему. Рекомендуємо дочекатися раніше зазначених термінів вирішення питання", - розповіли клієнти ПриватБанку.

У свою чергу НБУ рекомендує перевіряти клієнта в тому випадку, якщо:

обсяг касових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;

операції з готівкою постійно здійснюються на великі, округлені суми;

клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

Як писав Главред, 26 червня у клієнтів Приватбанку відбулося повторне списання коштів на деякі карти. При цьому залишок на карті відображався неправильним чином.

Прессекретар банку Олег Серга назвав причиною цієї ситуації збій.