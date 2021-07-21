УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

ПриватБанк блокує карти українців на 120 днів: що потрібно знати, щоб уникнути цього

21 липня 2021, 18:43

Всі банківські установи мають у розпорядженні перелік рекомендацій від НБУ для перевірки клієнтів.

ПриватБанк
ПриватБанк має право перевіряти клієнтів / Facebook

ПриватБанк заблокував повністю всі карти свого клієнта, який раніше проводив безліч операцій по рахунках. Зокрема, займався купівлею-продажем криптовалют.

Як пише Obozrevatel, на рахунку "жертви" Залишилося 23 тисячі грн, які вона ніяк не може перевести в готівку. А в банку обіцяють повернути доступ до рахунків тільки через 120 днів.

Про це написав на форумі Мінфіну один з клієнтів банку, отримавши у відповідь, "що треба почекати".

"Одного разу Приват заблокував всі мої 5-6 карт, якими я користуюся вже більше п'яти років! І змусили чекати спочатку 5 днів, потім 14, потім знову 15. Всього це зайняло 40 днів. У підсумку їм передзвонили і сказали почекати 120 днів", - написала клієнт банку.

Реклама

Тим часом, ЗМІ з'ясували, що рахунок може бути заблокований за підсумками фінансового моніторингу. У разі, якщо клієнт постійно переводив і отримував гроші з різних рахунків, а суми не підтверджувалися офіційним доходом, банк був змушений реагувати на такі операції.

"Раніше з вами зв'язався співробітник банку і надав інформацію про вашу проблему. Рекомендуємо дочекатися раніше зазначених термінів вирішення питання", - розповіли клієнти ПриватБанку.

У свою чергу НБУ рекомендує перевіряти клієнта в тому випадку, якщо:

  • обсяг касових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
  • операції з готівкою постійно здійснюються на великі, округлені суми;
  • клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

Як писав Главред, 26 червня у клієнтів Приватбанку відбулося повторне списання коштів на деякі карти. При цьому залишок на карті відображався неправильним чином.

Прессекретар банку Олег Серга назвав причиною цієї ситуації збій.

Приватбанк новини України
Зараз ви переглядаєте новину «ПриватБанк блокує карти українців на 120 днів: що потрібно знати, щоб уникнути цього». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стильУ моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стиль Зустріч Байдена і Меркель: сумний підсумок для УкраїниЗустріч Байдена і Меркель: сумний підсумок для України Хаотична вакцинація в Україні: кого прирікаємо на смертьХаотична вакцинація в Україні: кого прирікаємо на смерть Велика війна з РФ і "формула Штайнмаєра": експерт назвав сценарій поступок Зеленського щодо ДонбасуВелика війна з РФ і "формула Штайнмаєра": експерт назвав сценарій поступок Зеленського щодо Донбасу "Закривайте терміново вікна": під Рівним стався потужний вибух на хімзаводі"Закривайте терміново вікна": під Рівним стався потужний вибух на хімзаводі

Останні новини

04:31

Палац за 50 мільярдів: у РФ розповіли, навіщо Путіну новий маєток у Підмосков'ї

04:04

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків Зодіаку: кого чекає успіх у всіх справах

03:41

Як назавжди розлюбити солодке: топ-7 лайфхаків від дієтолога

03:10

"Дуже смачно": найніжніша учасниця Холостяка показала жіночні форми

02:43

День боксу в Україні: цікаві факти та привітання Фото

Реклама
02:09

"З ніг до голови": як нестача сну впливає на кожну частину тіла Відео

01:38

Медики перерахували головні ознаки серцевого нападу Відео

01:12

Кандидатура узгоджена із Заходом: у РФ назвали наступника Путіна Відео

00:26

Магнітна буря 22 липня 2021 спровокує мігрені: що робити Відео

21 липня, середа
23:14

"Вау, пальчик підстав": харків'янка похвалилася навичками 7-річної племінниці курити кальян Відео

23:11

Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які допоможуть досягти мети

22:24

Отримайте гарантію: Зеленський підписав закон, який захищає права споживачів інтернет-магазинів

22:10

Лежачого добивали ногами: у Вінниці натовп підлітків жорстоко побив хлопця через зачіску Відео

21:59

Мир на Донбасі і повернення Криму: Зеленський заявив про плани на перемовини з Байденом Відео

21:58

У дитини ріжуться зуби: як зрозуміти Відео

21:48

Гематоми на тілі і церковне масло: з'явилися моторошні подробиці про виснаженого підлітка в Одесі Відео

21:22

У Миколаєві випав град завбільшки з куряче яйце: побиті тисячі автомобілів Відео

21:19

Транзит газу через Україну на 10 років і гарантії ненападу РФ: США і ФРН досягли угоди щодо СП-2 Відео

21:06

Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня Відео

21:05

Незабаром для вільного в'їзду з України відкриються ще шість країн Європи – ЗМІ Відео

Реклама
20:27

Прикмети на 22 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

20:23

Вийшов трейлер перезапуску мультсеріалу Чіп і Дейл Відео

20:20

Стало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців Відео

20:06

"Новий спосіб поливу дерев": у Києві після прориву труби утворився величезний фонтан Відео

19:47

Удар по Росії і підтримка України: у Держдепі розкрили деталі слів Байдена на адресу Путіна у Женеві Відео

19:46

Газова атака і кавказець з пістолетом: на Хрещатику трапилася масова бійка, дісталося і очевидцям Відео

19:40

Українізація по-більшовицькому: чим небезпечний примус до української мови Погляд

19:09

Ксенія Мішина показала апетитні форми в яскравому вбранні

19:09

Ракета-пеніс, Доктор Зло і податки: у соцмережах висміяли політ Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon знімає серіал за романом Сини Анансі Ніла Геймана

18:43

ПриватБанк блокує карти українців на 120 днів: що потрібно знати, щоб уникнути цього Відео

18:36

Удар по гаманцях жителів Києва: у Кличка підвищать комунальні тарифи на 30-40% Відео

18:22

Спільна пісня Мапеѕкіп і Go-A виявилася фейком

18:12

Електронна черга в дитячий сад: як вона працює в Україні Відео

18:09

"Вітаю, Шарик, ти бовдур": на Донбасі потролили всіх, хто отримав паспорт РФ від Путіна Відео

18:05

Міністр Чернишов може бути кандидатом у прем'єри замість Шмигаля - блогер

17:51

В аеропорту Львова підірвали ноутбук туристки: сапери сплутали його з бомбою Відео

17:40

"Борщ або смерть": хитра бабуся в Києві вдень "косить" гроші з перехожих, а вночі губить цуценят Відео

17:34

У моду на осінь-зиму 2021-2022 входить одяг кольору фуксії, блідої троянди і весняного озера Відео

17:32

Сильна підтримка США і доля Північного потоку-2: у Байдена оголосили деталі візиту Зеленського Відео

Реклама
17:08

Коли День подруги 2021: дата і традиції свята

16:59

"Тариф на світло для українців підвищать": у Нацкомісії з енергетики пояснили, чому Відео

16:53

Північний потік-2 запрацює, а Україна нічого не отримає: у США назвали найгірший сценарій для Києва Відео

16:38

Магнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинам Відео

16:32

Називала мовний закон "фашистським": скандальну викладачку Більченко звільнили з Драгоманова

16:28

Знаменита українська співачка зізналася, як перестала бути чайлд-фрі

16:21

Коли повний місяць в липні 2021: що не можна робити і кому посміхнеться удача

16:20

"А що сталося?": у Києві водолази шукали потопельницю, але вона їх знайшла першою

16:13

Найгірший сценарій: чим загрожує заміна Тарана на Верещук Погляд

16:10

"Полюбити росіян": у Польщі запропонували "закрити очі" на захоплення Криму РФ Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти