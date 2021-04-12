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ПриватБанк і Ощадбанк можуть підняти ціни на обслуговування карт: у чому річ

12 квітня 2021, 14:14

Над клієнтами державних банків - ПриватБанку та Ощадбанку - нависла серйозна і цілком реальна загроза підвищення вартості обслуговування карт.

Ощадбанк
відділення Ощадбанку / Reuters

Державні фінансові установи ПриватБанк і Ощадбанк планують різко підняти тарифи на обслуговування карт і рахунків ‒ унаслідок резонансного законопроєкту №4354, який регулює розмір комісії з кожної банківської операції. Як повідомляє портал Gsminfo з посиланням на експертів, якщо Рада прийме цей закон в третьому читанні і в цілому, то банки будуть змушені встановити нижчу комісію за свої послуги, ніж діє зараз.

Це, в свою чергу обернеться для фінустанов фінансовими втратами, які частково перемістяться на клієнтів банків. Незважаючи на те, що банківські організації в особі ПриватБанку та Ощадбанку проти подібних ініціатив, цілком ймовірно, кажуть експерти, їх думка не буде взята до уваги.

"Річ у тім, що банкіри будуть змушені підняти вартість обслуговування призначених для користувача рахунків. Це безпосередньо вплине на середньомісячну суму, яка знімається з картки клієнта. Згідно з попередніми підрахунками, в рік за одну картку кожен клієнт банку буде платити по 200 гривень. Крім того, від обслуговування українських банків будуть відключені популярні західні сервіси, включаючи Google Pay і Apple Pay", – заявили вони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Вікторія Страхова, радник голови офісу президента Андрія Єрмака розкритикувала норму законопроєкту № 4364 про законодавче обмеження комісії за еквайринг (прийом безготівкової оплати за товари та послуги пластиковими картами) - вже прийнятого в першому читанні.
  • На її думку, новація лобіює інтереси великих торгових мереж і не захищає малий і середній бізнес.
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