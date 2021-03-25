ПриватБанк змінив правила поповнення карток: що нового

Бізнес-клієнти зможуть приймати оплату від покупців та партнерів безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.
ПриватБанк змінив правила поповнення банківських бізнес-карток (карт "Ключ до рахунку" та корпоративних карток) та поточних рахунків.
Нововведення дозволить всім бізнес-клієнтам приймати оплату від покупців і партнерів - клієнтів ПриватБанку і будь-яких інших банків - безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Нові правила були встановлені на виконання вимог фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників.
Порядок прийому платежів за допомогою карт
При створенні платежів через Приват24 або термінали самообслуговування на поповнення карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача (IBAN та ін.).
Якщо на картку ПриватБанку прийдуть гроші з інших банків на суму понад 30 тисяч гривень на місяць, ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номера поточних рахунків клієнтів ПриватБанку, оскільки при їхньому поповненні обов'язковим є зазначення реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг.
Нагадаємо:
- У січні 2021 року ПриватБанк спільно з Mastercard відкрив у центрі Києва (вул. Майдан Незалежності, 2) перше в Україні повністю Цифрове банківське відділення Concept Store. Його особливістю стала відсутність традиційних кас і наявність комфортного хаба для роботи і спілкування.
- Раніше ПриватБанк першим в Україні відкривав випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International, якими можна розплачуватися в Китаї, Україні та ще у понад 170 країн світу.