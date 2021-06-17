Продукти в Польщі дешевші за українські: чому українці переплачують і чи надовго

Ціни на продукти / УНІАН

Кілограм полуниці на Варшавському ринку Броніше в еквіваленті обійдеться в 26,1 гривень, в той час як у Києві на Столичному – 100 гривень. Про це йдеться в дослідженнях громадської організації "Економічний дискусійний клуб".

З'ясувалося, чому майже за всі овочі та фрукти українці платять набагато більше своїх західних сусідів. Польські фермери отримують дотації від держави і можуть продавати продукцію набагато дешевше. Україна такої допомоги не надає. Натомість всерйоз дорожчають комунальні послуги. І, виходить, кажуть експерти, всі додаткові витрати українські аграрії включають в ціну продукції.

За тепличні огірки покупці у Варшаві в еквіваленті платять 14,9 гривні, а в Києві – 23 гривні за кілограм. Буряк на польському ринку обходиться в 9 гривень, а у нас – в 15 гривень за кілограм, помідори тепличні коштують 26,1 гривні і 40 гривень за кілограм відповідно. Яблука в Україні в середньому на 60-100% дорожче. Наприклад, якщо Покупець у польській столиці платить за сорт" Чемпіон " 7,5 гривні, то в Києві – 15 гривень за кілограм.

У Польщі аграрії отримують субсидії від держави. Відповідно, вони можуть модернізувати ферми і встановлювати більш низькі ціни на продукти харчування. Наприклад, в 2018-2019 роках дотації за одну корову склали 93 доларів (не більше 20 голів) на рік. За одну вівцю фермер отримує 25 доларів, а за одну козу – 13 доларів на рік. Базовий розмір допомоги фермеру становить 115 доларів за гектар. Є ще й допомога при вирощуванні певних культур. За томати готові доплачувати 825 доларів за гектар, хміль, полуницю, цукровий буряк і картоплю – 250-530 доларів за гектар.

Ексміністр економіки України Володимир Лановий каже, що ціни на внутрішньому ринку в Україні вже давно зрівнялися із зарубіжними. "Українська аграрна продукція має попит", - говорить він.

Тому, за словами Ланового, в компанії не зацікавлені в тому, щоб знижувати ціни для внутрішніх споживачів. Далі-аграрна продукція, від зерна до соняшникової олії, на світових ринках дуже дорога через активізацію світової економіки. Тому українці і змушені платити за хліб або м'ясо птиці набагато більше поляків.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявили про те, що світові та українські ціни на продовольство зростають через об'єктивні фактори десятий місяць поспіль.

Міністерство відзначило досягнуту у форматі Меморандуму домовленість про стабільність запасів базової сировини (пшениці, кукурудзи та інших зернових) з трейдерами і переробниками.

За даними відомства, проблем з фізичною наявністю продуктів харчування немає, а всі учасники ринку дотримуються Меморандуму.

Крім того, Мінекономіки повідомило про зроблену спільно з профільними асоціаціями, компаніями-виробниками і торговими мережами заяву щодо цін на основні продукти харчування (борошно, хліб, масло, м'ясо птиці, яйця, цукор).