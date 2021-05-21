Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію

Міністерству фінансів і Мінцифри вже доручено опрацювати і підготувати остаточні пропозиції до проекту.
Розмитнення авто в Україні здійснюватиметься в тому числі за допомогою Діі.
Відповідний проект розглянули сьогодні учасники наради у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Серед учасників - представники Мінцифри, Мінфіну та Офісу простих рішень і результатів.
Глава Кабміну підтримав ідею і вже похвалився нею у своєму Telegram. Міністерству фінансів і Мінцифри вже доручено опрацювати і підготувати остаточні пропозиції до проекту.
"Усунення бюрократичних перешкод, мінімізація людського фактора і викорінення корупції стане поштовхом до реформи митниці", – вважає Шмигаль.
Розмитнення авто в Україні 2021: новини
- 15 квітня Рада прийняла закон, який суттєво полегшує життя "євробляхерам". Виключається необхідність фізособи двічі платити до державного бюджету штраф за нерозмитнену машину.
- З 15 січня в Україні поліцейські отримали доступ до митної бази даних, в якій можна відстежити дату і дані громадянина, який ввіз на територію України авто на іноземній реєстрації.
- Цього ж дня у Харкові почали фіксувати випадки зупинки авто на іноземних номерах з подальшим виписуванням протоколів. Автолюбителі на "євробляхах" отримали штрафи в розмірі 8,5 тисячі гривень за адміністративне порушення. Поліцейські обґрунтовували штрафи відкриттям митної бази.
Автор: Діана Бєловодська