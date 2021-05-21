Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію / УНІАН

Розмитнення авто в Україні здійснюватиметься в тому числі за допомогою Діі.

Відповідний проект розглянули сьогодні учасники наради у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Серед учасників - представники Мінцифри, Мінфіну та Офісу простих рішень і результатів.

Глава Кабміну підтримав ідею і вже похвалився нею у своєму Telegram. Міністерству фінансів і Мінцифри вже доручено опрацювати і підготувати остаточні пропозиції до проекту.

"Усунення бюрократичних перешкод, мінімізація людського фактора і викорінення корупції стане поштовхом до реформи митниці", – вважає Шмигаль.

Розмитнення авто в Україні 2021: новини