Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна

Західні санкції б'ють по режиму Володимира Путіна / Reuters

У зв'язку із західними санкціями Росія щорічно втрачає 2,5-3% свого ВВП, заявив співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Андерс Аслунд.

Як підкреслив він у коментарі Радіо Свобода, головні втрати не тільки від санкцій, а й через те, що Росія не може взяти більше кредитів.

"Неважливо, хто бере кредит, приватне або державне підприємство - це Росія, яка бере іноземні кредити. Цього не відбувається". - пояснив експерт.

За його даними, інші країни, що розвиваються взяли на 30% більше кредитів, ніж Росія.

"Це ресурси, які Росія втратила. У той же час іноземні інвестиції практично перервалися. Загальна сума, яку Росія втратила протягом 7 років, за нашими підрахунками, – 950 мільярдів доларів. Це багато грошей", - додав Аслунд.

Санкції США проти Росії: