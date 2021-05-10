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Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна

10 травня 2021, 05:27

Санкції перервали приплив інвестицій і кредитів в Росію.

Аслунд оцінив санкційний удар по РФ
Західні санкції б'ють по режиму Володимира Путіна / Reuters

У зв'язку із західними санкціями Росія щорічно втрачає 2,5-3% свого ВВП, заявив співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Андерс Аслунд.

Як підкреслив він у коментарі Радіо Свобода, головні втрати не тільки від санкцій, а й через те, що Росія не може взяти більше кредитів.

"Неважливо, хто бере кредит, приватне або державне підприємство - це Росія, яка бере іноземні кредити. Цього не відбувається". - пояснив експерт.

За його даними, інші країни, що розвиваються взяли на 30% більше кредитів, ніж Росія.

"Це ресурси, які Росія втратила. У той же час іноземні інвестиції практично перервалися. Загальна сума, яку Росія втратила протягом 7 років, за нашими підрахунками, – 950 мільярдів доларів. Це багато грошей", - додав Аслунд.

Санкції США проти Росії:

  • Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
  • Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
  • Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
  • Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
  • Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
  • Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
  • США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
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