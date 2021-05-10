Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна

Санкції перервали приплив інвестицій і кредитів в Росію.
У зв'язку із західними санкціями Росія щорічно втрачає 2,5-3% свого ВВП, заявив співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Андерс Аслунд.
Як підкреслив він у коментарі Радіо Свобода, головні втрати не тільки від санкцій, а й через те, що Росія не може взяти більше кредитів.
"Неважливо, хто бере кредит, приватне або державне підприємство - це Росія, яка бере іноземні кредити. Цього не відбувається". - пояснив експерт.
За його даними, інші країни, що розвиваються взяли на 30% більше кредитів, ніж Росія.
"Це ресурси, які Росія втратила. У той же час іноземні інвестиції практично перервалися. Загальна сума, яку Росія втратила протягом 7 років, за нашими підрахунками, – 950 мільярдів доларів. Це багато грошей", - додав Аслунд.
Санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
Автор: Олексій Тичина