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Рекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

31 липня 2021, 16:11

Ціни на газ у Європі взимку можуть як знизитися, так і злетіти.

Газпром
Ціни на газ у Європі, як і раніше, залежать від дій Газпрому / УНІАН

Енергетичний ринок Євросоюзу очікує, що високі ціни на газ у Європі будуть до березня 2022 року. Далі повинна послідувати нормалізація ситуації, що передбачає зниження вартості палива. При цьому вже взимку ціна на газ внаслідок дій Газпрому може як знизитися, так і підвищитися. Ситуація залежить від того, чи скоротять росіяни постачання газу до Європи, або все ж таки збільшать обсяги прокачування палива. Про це йдеться в аналітичному звіті Оператора газотранспортної системи України.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідний документ, ринок очікує на збереження високої вартості палива до березня 2022 року. Після цього ситуація повинна покращитися, що позначиться на показниках вартості газу.читайте такожЦіна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

"Наразі ф'ючерсні контракти на хабі NCG відображають очікування ринку щодо збереження високої ціни газу у березні 2022 року і подальшої нормалізації (ф'ючерс на 1 квартал 2022 року передбачає ціну газу 34,5 Євро/МВт-год, на 2022 рік - 25,7 євро/МВт-год)", - вказує компанія-оператор.

При цьому в ГТС припускають сценарій, за якого ціна на газ знизиться, якщо Газпром не обмежуватиме прокачування газу до Європи. Однак вартість палива може і підвищитися у разі посилення обмежень з боку росіян.

Транзит газу через Україну до Європи

Ціни на газ у Європі демонструють стрімкий зліт. Вартість тисячі кубометрів палива - рекордна за останні 13 років. Ситуація спровокована у тому числі і діями Газпрому, який на тлі дефіциту газу у Європі відмовляється від додаткових постачань палива шляхом української ГТС.

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Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко ще на початку липня казав, що Газпром фактично влаштував газовий шантаж Європи. Минулого року росіяни зарезервували прокачування 65 мільярдів кубометрів через Україну, проте цього року обсяги скоротилися до 40 мільярдів кубів. Причому в ситуації, коли у Європі фіксується дефіцит палива. За його словами, Росія робить це спеціально, щоб ЄС схвалив СП-2. Якщо цього не станеться, російський газовий монополіст продовжить скорочувати постачання газу шляхом української ГТС.читайте такожДефіцит газу у Європі: Газпром рубає постачання палива через Україну, щоб прискорити запуск СП-2

У компанії-операторі ГТС України також стверджували, що проблеми Європи пов'язані з тим, що Газпром намагається виторгувати остаточне позитивне рішення щодо Північного потоку-2.

19 липня повідомлялося, що Газпром зарезервував всі 15 млн. куб. м. твердих потужностей ГТС України для транзиту газу до Європи на серпень.

Однак 27 липня Газпром вирішив не бронювати переривані потужності для транзитних постачань палива через Україну до Європи.

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