Різке подорожчання на 40%: у Києві підскочать тарифи на опалення та гарячу воду

Киян попередили про зростання тарифів на опалення та гарячу воду / УНІАН

У майбутньому опалювальному сезоні в Києві тарифи на опалення і гарячу воду істотно зростуть.

Як говориться в повідомленні прес-служби Київтеплоенерго, підвищення тарифів може досягти 40%.

Зазначається, що головною причиною зростання тарифів є стрибок цін на природний газ.

Для недопущення зростання тарифів компанія звернулася до суду з метою укладення прямих договорів купівлі-продажу газу з акціонерним товариством Укргазвидобування, без комерційних посередників.

У Київтеплоенерго додали, що ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж закладено в тарифах після скасування в травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних зобов'язань).

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Киянам накрутили тариф і "повісили" борги: в чому причина

Як пише Сьогодні, кияни вже отримують рахунки за опалення в літній період заднім числом, тому їм прийшли платіжки з боргами за два минулих опалювальних сезони.

У Київтеплоенерго розповіли, що були перерозподілені суми за спожите тепло.

Зокрема, перерахунок провели майже в 1,5 тис.будинків, де одна частина квартир оснащена лічильниками на тепло, а інша – ні. Важливо, що перерахувати плату за опалення вирішили в місцях загального користування, а саме сходових майданчиках, підвалах і горищах.

читайте такожЗростання цін на газ у вересні: постачальник "останньої надії" підвищив тарифКиївтеплоенерго переглянули суми, тому що в червні змінилася методика розрахунків. Вона передбачає вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.

Важливо, що використовувана схема передбачала, що витрати на місця загального користування становлять 10% від показника будинкового лічильника, якщо в будинку більш ніж шість поверхів. Ці 10% розподіляли між усіма квартирами згідно опалювальної площі.

Такий підхід до розрахунку витрат на МЗК стимулював споживачів оснащувати квартири лічильників в тих будинках, де є така можливість. Адже вони значно економили. І в Київтеплоенерго повернулися до попередньої методики обчислень, де передбачено вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.

читайте такожЗахмарні тарифи на комуналку: як заощадити і менше платити за рахунками

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.