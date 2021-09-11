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Різке зниження транзиту Газпромом: Вітренко дав сумний прогноз для України

11 вересня 2021, 20:27

Необхідно усунути монополію Газпрому на постачання газу в Європу, впевнений Юрій Вітренко.

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У Нафтогазі оцінили ймовірність зміни обсягів транзиту / Reuters

У разі, якщо російський Газпром різко знизить обсяги транзиту природного газу через Україну після запуску Північного потоку-2, це призведе до певних змін фізико-хімічних властивостей газу, заявив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Як підкреслив він в кулуарах YES Brainstorming в Києві, це викличе питання у європейських операторів газотранспортних систем на західному кордоні України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо (Газпром) нічого не даватиме (газ на вхід української ГТС), то нам навіть простіше – нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум-то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між оператором українським і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини і так далі", – сказав Вітренко.

Він підкреслив, що в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту через Україну.

Вітренко пояснив, що в транзитному контракті є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо до суду", проте слід привертати увагу до цієї можливої проблеми вже зараз.

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За його словами, для стабільного рішення необхідно усунути монополію Газпрому на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести доньки доступу з західного кордону України на кордон з РФ.

читайте також"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу

Раніше Вітренко заявив про те, що пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні.

Коментуючи заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме "такі дискримінаційні пропозиції".

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

viber
Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко транзит газу
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