Різке зниження транзиту Газпромом: Вітренко дав сумний прогноз для України

У Нафтогазі оцінили ймовірність зміни обсягів транзиту / Reuters

У разі, якщо російський Газпром різко знизить обсяги транзиту природного газу через Україну після запуску Північного потоку-2, це призведе до певних змін фізико-хімічних властивостей газу, заявив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Як підкреслив він в кулуарах YES Brainstorming в Києві, це викличе питання у європейських операторів газотранспортних систем на західному кордоні України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо (Газпром) нічого не даватиме (газ на вхід української ГТС), то нам навіть простіше – нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум-то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між оператором українським і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини і так далі", – сказав Вітренко.

Він підкреслив, що в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту через Україну.

Вітренко пояснив, що в транзитному контракті є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо до суду", проте слід привертати увагу до цієї можливої проблеми вже зараз.

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За його словами, для стабільного рішення необхідно усунути монополію Газпрому на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести доньки доступу з західного кордону України на кордон з РФ.

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Раніше Вітренко заявив про те, що пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні.

Коментуючи заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме "такі дискримінаційні пропозиції".