РФ скорочує транзит газу через Україну: як це відіб'ється на тарифах

Вартість транспортування газу до кінцевого споживача може зрости / УНІАН

Через те, що російський Газпром продовжує знижувати поставки газу через Україну в країни Євросоюзу, відправляючи паливо в обхід української ГТС, українцям може загрожувати підвищення тарифів на газ.

Як пояснив Главреду енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, якщо не буде транзитного газу і тиску в системі, доведеться більше спалювати газу, і, відповідно підвищувати вартість транспортування цього газу до кінцевого споживача.

"Як наслідок - транспортна складова може зрости з нинішніх 15-20% до щонайменше 50% - так само, як і в деяких країнах ЄС, де споживачі платять більше саме за транспортування, а не за газ як ресурс", - зазначив Корольчук.

Нагадаємо, 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.

Зараз на південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію та Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що російському Газпрому вигідно мінімізувати транзит газу через Україну, щоби після 2024 року новий контракт передбачав не умову "качай або плати", а використання газотранспортної системи (ГТС) України в режимі резервної системи.

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