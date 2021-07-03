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Тушкованка, морозиво і солодка вода: Росія заборонила ввезення низки продуктів з території України

3 липня 2021, 14:29

На території РФ відтепер не можна ввозити українські цукор, майонез, кетчуп, супи та інші продукти.

Продукт
Росія заборонила імпортувати українське морозиво, солодку воду і тушонку / pixabay

Російський уряд прийняв рішення про розширення списку продуктів, які потрапили під заборону на імпорт з України на територію Росії. Йдеться про цукор, макаронні вироби, какао-пасту, кетчуп, майонез, супи, бульйони, консервоване м'ясо та інші продукти.

Як зазначено у постанові Кабміну РФ, вносяться зміни в додаток до постанови від 29 грудня 2018 року, на базі яких розширюється перелік продуктів, заборонених для імпорту з території української держави.

Які продукти Росія заборонила ввозити з України

  • Цукор
  • Макаронні вироби
  • Незнежирена какао-паста
  • Низка продуктів з кукурудзи та злаків
  • Мюслі
  • Кетчуп
  • Майонез
  • Соуси і деякі продукти для соусів
  • Готові супи, бульйони і заготовки
  • Морозиво
  • Солодка вода

Крім того, Росія заборонила ввозити з України ячмінь, пальмову олію і її фракції в тарі-нетто масою 20 тонн або менше, а також тушонку з м'яса, раків і молюсків.

При цьому російські обмеження також поширюються на низку залишків від виробництва кукурудзяного крохмалю, макухи, продуктів на корм худобі, ферментних препаратів, тари з деревини і певних видів лісоматеріалів.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону на імпорт певних груп товарів з території Росії. З квітня з РФ заборонили ввозити пшеницю, соняшникову олію, миючі засоби, папір, картон, ящики, мішки, інструменти для буріння та інші товари.

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