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Зростання тарифів і липові борги: українців готують до змін в оплаті комуналки

21 липня 2021, 12:17

В Україні вже восени зростуть тарифи на гарячу воду та опалення.

Квитанції та купюри
Українців чекають зміни в оплаті комунальних послуг / УНІАН

В Україні восени планується підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. В середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%, кажуть чиновники.

Комунальники попереджають про зростання тарифів з 1 жовтня і скаржаться на те, що підприємства теплопостачання не мають обігових коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ, пише НВ.

Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

Як зміняться тарифи з 1 жовтня:

  • теплопостачання - 2151,77-2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію в залежності від типу будинку;
  • гаряче водопостачання-109,55-122,17 грн/м куб;
  • опалення в будинках без лічильника-близько 53,2 грн/м2.

Киянам завищують борги за комуналку

Киянка Інна Звягінцева розповіла, що була вражена сумами, які в Київтеплоенерго додали до її платіжки. Крім заборгованості в 5 574,60 гривень, їй нарахували ще 628,63 гривень. З них 158,30 гривень було зараховано як 3% річних і 470,33 гривень як інфляційна складова, незважаючи на те, що за законом на карантині комунальні послуги не можуть обкладатися пенею.

На "гарячій лінії" їй пояснили суму тим, що в Київтеплоенерго мають намір нараховувати кожен місяць по 3% заборгованості та інфляційну складову, яка зараз становить 6,2%.

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За підрахунками Інни, таким чином за один календарний рік заборгованість може зрости додатково на 136,5%. При цьому в коментарях до посту вона зазначає, що близько 4 тисяч гривень із загальної суми їй нарахували ще за позаминулий опалювальний сезон, коли у неї ще не був встановлений лічильник і їй приходили неадекватні суми за опалення.

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Київтеплоенерго звинувачують у нарахуванні неіснуючих боргів

Інша мешканка Києва - пенсіонерка, яка також має інвалідність ІІ групи розповіла Судово-юридичній газеті, що в листопаді 2020 року Київтеплоенерго зробила перерахунок за тепло. У зв'язку з цим за опалення в квартирі площею 71,9 кв.м. утворився борг за опалювальний сезон 2019-2020 – 4 843 грн.

Пенсіонерка позичила гроші і оплатила борг, але, в той же час, звернулася в ТКЕ з листом про незгоду з перерахунком, адже за цей період вона вже оплачувала раніше.

У Київтеплоенерго відповіли, що "у зв'язку з отриманням уточнених даних було проведено перерозподіл обсягу теплової енергії, використаної на потреби централізованого опалення, і вироблено донарахування за послугу з централізованого опалення: у вересні 2020 на суму 3613,43 грн. і в жовтні 2020 на суму 1229,77 грн., що було відображено в платіжних документах.

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У компанії зазначають, що причини, за якими довелося проводити перерахунок, від Київтеплоенерго не залежать. На це впливають терміни подачі показників лічильників при установці приладів обліку в деяких квартирах житлового будинку.

Як пояснила жінка, чиїсь борги розкидали на всіх мешканців будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.

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